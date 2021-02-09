Когда Антарктида была на экваторе. Ученые показали 1 млрд лет эволюции Земли за 40 секунд

Исследователи создали модель движения тектонических плит на планете.

Ученые создали одну из наиболее полных моделей движения тектонических плит Земли, где показали миллиард лет изменений всего за 40 секунд. Об этом сообщает Science Alert.

По мере своего движения плиты влияют на климат, приливы, миграцию животных и их эволюцию, вулканическую активность, производство металлов и многое другое.

"Впервые была создана первая модель тектоники, включая все территории. В человеческом масштабе времени все движется по сантиметру в год, но как видно из анимации, континенты очень динамичны. Например, холодная и неприветливая Антарктида когда-то была прекрасным местом для отдыха на экваторе", – говорит геолог из Сиднейского университета Майкл Тетли.

Перемещение и скольжение плит – настоящее зрелище. Массивы суши, которые находились рядом, оказываются по разным краям планеты и наоборот.

Понимание этих движений и закономерностей имеет решающее значение, если ученые хотят предсказать, насколько пригодной для жизни будет Земля в будущем.

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Команда ученых приложила немало усилий, чтобы выбрать и объединить наиболее подходящие модели, доступные в настоящее время, рассматривая как движение континентов, так и взаимодействия вдоль границ плит.

"Планета Земля невероятно динамична, ее поверхность состоит из плит, которые постоянно толкают друг друга, что является уникальным для каменистых планет. Эти пластины движутся со скоростью роста человеческих ногтей, но когда миллиард лет превращается в 40 секунд, открывается завораживающий танец. Океаны открываются и закрываются, континенты расходятся и периодически соединяются, образуя огромные суперконтиненты", – отмечает геолог из Сиднейского университета Сабин Захирович.

Чем дальше ученые заглядывают в прошлое, тем сложнее становится оценить, как двигались плиты. В новом же исследовании особое внимание было уделено геологическим эрам от неопротерозоя до кембрия.

Остаются вопрос о том, как эти плиты впервые сформировались и когда именно это произошло, но каждая новое открытие помогает понять древнюю историю Земли.

"Наша команда создала совершенно новую модель эволюции Земли за последний миллиард лет. Планета Земля уникальна тем, что на ней обитает жизнь. Но это возможно только потому, что геологические процессы, такие как тектоника плит, играют роль планетарной системы жизнеобеспечения", – подытожили ученые.