Ученые рассказали, кого на самом деле похоронили в некрополе Саттон-Ху (фото)

Расположенный в английском графстве Саффолк, он имеет множество артефактов и неразгаданных тайн.

Захоронение средневекового корабля в Англии, настолько впечатляющее и загадочное, что его часто сравнивают с миром древнеанглийского эпоса "Беовульф", пишет Live Science.

Но кто на самом деле похоронен на месте 1400-летней давности, известном как Саттон-Ху? Захоронение содержит многочисленные предметы, в том числе богато украшенный шлем, который намекает на возможную идентичность останков.

Исследователи изучают эти артефакты с тех пор, как в 1939 году команда под руководством археолога Бэзила Брауна обнаружила кладбище. Многие считали, что король Редвальд, правивший королевством в Восточной Англии и умерший около 627 года, является лучшим кандидатом на роль похороненного в этом месте. Но это все лишь предположение.

Исторические записи, относящиеся к этому периоду, ограничены, и останки тех, кто был похоронен на этом месте, полностью разложились, не оставив никаких физических следов для анализа.

Что такое Саттон-Ху?

Саттон-Ху — курганный некрополь восточнее Вудбриджа в английском графстве Саффолк, считается одним из самых известных археологических открытий, когда-либо сделанных в Соединенном Королевстве. На его кладбище имеются несколько захоронений, многие из которых были сильно разграблены.

Самое знаменитое захоронение, которое пропустили грабители, известно как "великое корабельное захоронение" и содержит останки корабля длиной 27 м, имеющий погребальную камеру с 263 артефактами.

Эти артефакты включают в себя замысловатую золотую пряжку пояса, которая изображает объединение змей, зверей и хищных птиц, столовое серебро, монеты из Византийской империи, меч с рукоятью из драгоценных камней и золотые аксессуары для одежды с темно-красными минералами из Шри-Ланки.

[ + – ] 31 июля 1939 года рабочие детально рассматривают землю на дне раскопок англосаксонского погребального судна в Саттон Ху в Саффолке, Англия. Фото: A. Cook/London Express

В Саттон-Ху был похоронен Редвальд?

Археологи указывают на Редвальда, потому что дата монет и других артефактов хорошо совпадает со временем его правления и потому, что захоронение не кажется полностью христианским — что соответствует тому, что говорят о нем исторические записи.

Расположение Саттон-Ху в Восточной Англии и богатство его артефактов связывают его с королевской восточноанглийской династией. Редвальд правил королевством в Восточной Англии и боролся за то, должен ли он быть христианином или язычником. В какой-то момент он даже построил храм с христианским и языческим алтарем бок о бок.

Религиозная дилемма Редвальда важна, поскольку ученые отмечают, что в Саттон-Ху мало артефактов, имеющих христианские мотивы.

"Такое ощущение, будто он одновременно поклонялся Христу и другим богам. В том же храме у него был алтарь как для жертвоприношения Христу, так и дьяволу", — писал Беда Достопочтенный.

Более того, в свое время Редвальд был выдающимся королем, который вмешался в спор о том, кто должен быть королем Нортумбрии, используя свою армию, дабы обеспечить коронование Эдвина — одного из претендентов.

Однако погребение корабля Саттон-Ху с его богато украшенными аксессуарами из золота и драгоценных камней кажется как раз достаточно богатым для такого правителя.

"Я бы удивился, если бы это был не Редвальд. Количество имеющих доказательств достаточно, как по мне", — отметил Алан Шталь, куратор отдела нумизматики (изучение монет и другой валюты) в мемориальной библиотеке Файрстоуна в Принстонском университете.

Исследование Шталя погребальных монет на лодках показало, что некоторые из них были отчеканены после 595 г. н.э. (но все монеты могли быть отчеканены и до 613 г). По его словам, дата правления и смерти Редвальда около 627 года хорошо согласуется с этой хронологией.

[ + – ] Реконструированный рисунок захоронения корабля Саттон-Ху. Фото: English Heritage/Heritage Images

Однако некоторые археологи были более осторожны в своих оценках.

"Все имеющиеся доказательства указывают на то, что место захоронения связано с восточноанглийской королевской династией, и я думаю, что это все, что мы можем сказать этому поводу", — сказал Говард Уильямс, профессор археологии из Университета Честер.

Он отметил, что, хотя Редвальд или, возможно, другой король Восточной Англии может быть похоронен в Саттон-Ху, нельзя исключать возможность того, что погребение может принадлежать королю соседнего Восточно-саксонского королевства.

Другим кандидатом может быть и родственник Редвальда.

"Если бы вы приставили пистолет к моей голове, я бы назвал Редвальда, но также не удивился бы, если бы это оказался кто-то другой. Редвальд, вероятно, лучший выбор, но далеко не стопроцентный. У него есть сын Эорпвальд, а также другие члены семьи в 7 веке, о которых мы мало что знаем", — сказал Алекс Вульф, старший преподаватель средневековой истории в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.

В 1993 году Вульф и двое его коллег написали статью, опубликованную в журнале Anglo-Saxon England, в которой предполагалось, что в захоронении могут находиться останки кого-то из Восточно-Саксонского королевства.

Однако Барбара Йорк, почетный профессор истории раннего средневековья в Университете Винчестера в Англии, сказала, что другие восточноанглийские короли того периода кажутся маловероятными по целому ряду причин.

"Эти правители царствовали совсем недолго, имели прочные связи с христианством или умерли еще до чеканки монет. Поэтому наиболее вероятным кандидатом таки является Редвальд. Он был самым могущественным из королей Восточной Англии, и захоронение корабля кажется самым богатым и впечатляющим из погребений Саттон-Ху", - сказала Йорк.

Некоторые исследователи предупреждают, что нельзя быть уверенным в том, что захоронение в судне принадлежит королю.

"Стаффордширский клад и другие более поздние открытия показывают, что находки высококачественных изделий из золота и серебра были более распространены, чем считалось ранее. И хотя нет сомнений в том, что такие предметы обозначали высокий статус, скорее всего, они принадлежали не только королям", — подчеркнул Гарет Уильямс, куратор Британского музея.

(Стаффордширский клад, обнаруженный в 2009 году — англосаксонское сокровище, содержащее около 3500 предметов из золота, серебра и других металлов, датируемых 7 веком).

Уильямс отметил, что также ведутся споры о возрасте монет в Саттон-Ху.

"Большинство экспертов предпочло бы более широкий диапазон дат, который, безусловно, включал бы 625 год н.э, но расширялся бы на несколько лет в обе стороны. Так что кандидатура Редвальда — вполне возможна, но не единственна", — подчеркнул Уильямс.

Текущие исследования в Саттон Ху

Недавно археологи в Саттон-Ху использовали две технологии — лидар, применяющий лазер для картирования местности и георадар для изучения деталей того, как было построено кладбище.

По мнению многих специалистов, хоть они вряд ли точно узнают, кто был похоронен в Саттон-Ху, однако исследовать эту местность все же стоит.

"Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем с уверенностью назвать человека, похороненного в Саттон-Ху, но это не мешает нам продолжать исследования. Имя, конечно же, было бы вишенкой на торте, но тем не менее наше изучение может принести и другую полезную информацию", — подитожила Сью Брунинг, хранительница коллекций раннего Средневековья и Саттон-Ху в Британском музее.