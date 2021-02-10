Найденная солдатом монета 1800-летней давности предлагает взглянуть на древнюю жизнь Израиля

На аверсе монеты изображен римский император Антонин Пий, а на реверсе — сирийский бог луны Мен.

Во время учений израильский солдат Идо Гарди нашел редкую монету 158−159 годов н.э и отдал ее ученым, пишет The Jerusalem Post.

"Эта монета объединяет только 11 таких монет из известных мест в коллекции Департамента национальных сокровищ. Все они были найдены на севере Израиля — от Мегиддо и Ципори до Тивериады и Арбела", — сказал доктор Дональд Цви Ариэль, глава отдела нумизматики Управления древностей Израиля.

Артефакт содержит изображения и надпись, что позволило исследователям точно определить его происхождение и датировку. Надпись гласит: "из народа Гевы Филиппа", 217 год (158-159 н. э). На аверсе изображен портрет римского императора Антонина Пия, а на реверсе — сирийский бог Луны Мен.

"В то время город находился примерно в 5 км от лагеря легионеров, в котором находилось около 5 тыс. солдат, расположенных под городом Мегиддо", — отметили ученые.

Фото: Nir Distelfeld/Israel Antiquities Authority

Гева-Филиппы, также известен как Гева-Парашим, был полисом, городом, пользующимся определенным уровнем автономии и признанием со стороны римского правительства, включая право чеканить собственные монеты.

Во 2 веке центр еврейской жизни на Земле Израильской переместился из Иудеи в Галилею. Гева Филиппы представлял собой стык между прибрежными городами в греческом или римском стиле и еврейским регионом.

Поселение Гева уже упоминалось историком 1 века Иосифом Флавием, еврейским солдатом, который в конце концов перешел на сторону Рима и чьи труды считаются фундаментальным источником о еврейском восстании против римлян и о жизни на Земле Израильской в то время. Древний историк обозначил город у подножия холмов на краю Изреельской долины, недалеко от Кармеля.

"Иосиф Флавий сообщил, что Ирод I Великий разместил там свои кавалерийские войска, отсюда и название Гева Парашим — город всадников. Стратегически это было хорошее место для размещения кавалерии, потому что оно обеспечивало контроль над обоими входами с побережья в долину. Более того, он упомянул, что во время Великого восстания, в 66-70 годах н.э., местные и римские войска отправились оттуда, чтобы сражаться с еврейскими повстанцами возле Бейт-Шеарим", — отметил Авнер Экер, преподаватель классической археологии в Land of Israel Studies and Archaeology.

Фото: Nir Distelfeld/Israel Antiquities Authority

Антонин Пий правил Римской империей между 138 и 161 годами н. э., заслужив репутацию сдержанного и уравновешенного государя.

"Что касается евреев, то, по крайней мере, мы знаем, что он не сделал ничего плохого. Речь идет о периоде, последовавшем за восстанием Бар-Кохбы, ужасающего времени для еврейского населения", — добавил Экер.

Название провинции было изменено с Иудеи на Палестину, и территория претерпела полную трансформацию в обычное римское владение, основанное на городах с местной автономией, которые функционировали под управлением местного римского губернатора.

За правильное обращение с национальным достоянием Идо Гарди, солдата, заметившего монету, наградили грамотой.

"Это возможность призвать всех представителей общественности, которые находят монеты или любые другие древние артефакты, сообщить о них в Управление древностей Израиля. Нашу находку мы передадим в Департамент национальных сокровищ, надеясь добавить больше данных и обогатить научные исследования еще одним доказательством из прошлого".