Ученые обнаружили один из самых древних музыкальных инструментов (фото)

Инструмент представляет собой морскую раковину, возраст которой составляет более 17 тыс. лет.

Почти 90 лет назад ученые обнаружили большую морскую ракушку в одной из самых известных доисторических пещер Франции. Теперь, благодаря междисциплинарному исследованию, ученые считают, что раковина является самым древним музыкальным инструментом в своем роде. Возраст ракушки составляет более 17 тыс. лет и она до сих пор работает, пишет IFLS.

Как сообщается в Science Advances, эта древняя раковина может производить звуки, близкие к трем нотам: до, ре и до-диез до мажор, чего достаточно, чтобы сыграть European Son by the Velvet Underground, если вы подумываете принять участие в ежегодном конкурсе выдувания раковин, который проходит во Флориде.

Находка была обнаружена в 1931 году в пещере Марсула на юго-западе Франции (первой украшенной наскальными рисунками пещере, найденной во французских Пиренеях), и с тех пор выставлялась в Музее Тулузы.

Раковина принадлежит большой морской улитке вида Charonia lampas, и хотя это была неожиданная находка, которая предположительно прибыла с Африки, сначала она не представляла особого интереса.

Предыдущие исследования не обнаружили никаких признаков следов человека, когда кто-то мог сделать отверстие или даже мундштук, поэтому эксперты решили, что он использовался как чаша для питья.

Фото: Musée du Quai Branly, Jacques Chirac

В новом исследовании ведущий автор Кэрол Фриц из Национального центра научных исследований Франции и ее коллеги определили, что раковина была существенно изменена, заинтересовав тем самым многих специалистов.

Команда обнаружила четыре важных изменения. Кончик раковины был сломан, образовав отверстие диаметром 3,5 см, учитывая, что это самая твердая часть оболочки, не кажется, что это произошло случайно.

Кроме того, само отверстие оказалось неровным, и на нем было какое-то органическое покрытие, поэтому команда считает, что раньше у него был мундштук. Это утверждение подтверждается еще и тем, что у более поздних раковин ученые тоже выявили мундштуки.

Два других изменения находятся на противоположном конце оболочки.

Фото: C. Fritz, G. Tosello, Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse

Древние люди удалили верхние края лабрума, наружный край ротового отверстия моллюсков, расширяя щель для того, чтобы создать как можно больше нот, а внешняя сторона раковины была окрашена охристо-красным пигментом.

Пещера Марсула, найденная в 1897 году, свидетельствует о зарождении мадленской культуры в этом регионе. Больше всего она известна своими охристо-красными наскальными рисунками, поэтому обнаружение того же пигмента на раковине придает этому объекту определенную культурную ценность.

Компьютерная томография раковины показала, что в спирали были два тщательно проделанных отверстия. Однако самое важное доказательство пришло от музыковеда, специализирующегося на духовых инструментах и умеющего играть на 3 нотах.

"Во всем мире раковины служили музыкальными инструментами, сигнальными устройствами, а также священными или магическими предметами в зависимости от культур. Насколько нам известно, раковина Марсула уникальна в доисторическом контексте, однако не только во Франции, но и в масштабах палеолитической Европы и, возможно, всего мира", — заключили авторы исследования.