Астрономы нашли целый рой черных дыр в звездном скоплении недалеко от Земли

Исследователи увидели необычную картину в центре шарового звездного скопления под названием NGC 6397.

Астрономы, использовавшие обсерваторию Hubble для поиска редкого типа черных дыр, наткнулись на еще более странную картину. В центре близлежащего шарового звездного скопления обнаружилась целая банда маленьких черных дыр. Об этом сообщает New Atlas.

Большинство известных науке черных дыр делятся на две группы: черные дыры звездной массы, которые в несколько раз превышают массу Солнца, а также сверхмассивные черные дыры. Последние в миллионы или даже миллиарды раз превышают массу Солнца.

Очевидно, что это достаточно большой промежуток, поэтому астрономы уже давно ищут черные дыры, которые бы заполнили пробел между двумя крайностями.

Гипотетические черные дыры промежуточных масс (IMBH), по оценкам астрономов, имеют массы от нескольких сотен до нескольких тысяч Солнц. Доказательства их существования уже были обнаружены в "неправильных" движениях звезд в скоплениях, а также фиксировались вспышки, исходившие от черных дыр во время их "трапезы".

Авторы нового исследования подозревали, что IMBH скрывается в центре шарового звездного скопления под названием NGC 6397, расположенного примерно в 7 800 световых годах от Земли. Команда изучила скорости звезд и других объектов в скоплении, чтобы выяснить как в нем распределяется масса. По сути, более быстрые орбиты предполагают, что большие массы сосредоточены в том или ином месте.

Но результаты оказались не такими, как ожидала команда. Несмотря на то, что они действительно обнаружили "невидимую массу", подобную массе черной дыры, она там не была одна. Движения объектов указывали на группу меньших звездных черных дыр, находящихся на расстоянии друг от друга.

"Мы нашли очень убедительные доказательства наличия невидимой массы в плотном ядре шарового скопления, но мы были удивлены, обнаружив, что эта дополнительная масса не является "точечно", а растягивается на несколько процентов от размера кластера", – говорит автор исследования Эдуардо Витраль.

На основе своих исследований ученые пришли к выводу, что существует невидимая масса от 1000 до 2000 солнечных масс, которая содержится внутри целого роя черных дыр. Также среди них могут быть и белые карлики или нейтронные звезды. Все эти плотные объекты, похоже, опустились к самому центру скопления.

Исследование может пролить новый свет на эволюцию черных дыр всех размеров и предполагает, что эти плотно упакованные черные дыры могут быть источником гравитационных волн.