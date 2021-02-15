Юпитер запустил цепочку событий, убивших динозавров на Земле, – ученые

Эксперты считают, что газовый гигант сыграл ключевую роль в катастрофе, произошедшей 66 млн лет назад.

Ученые считают, что Юпитер вытолкнул на солнечную орбиту большую комету, чей осколок врезалась в Землю 66 млн лет назад. Об этом сообщает Forbes.

Речь идет о долгопериодических кометах, которые прилетают во внутреннюю Солнечную систему из облака Оорта. Они обращаются вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите. В новой статье астрономов Гарвардского университета Амира Сираджа и Ави Леба говорится, что такие высокоэллиптические долгопериодические кометы выталкиваются Юпитером на околосолнечные орбиты.

Во время таких близких проходов мимо Солнца большие кометы разрушаются гравитацией, производя огромные осколки. Большинство из этих фрагментов редко долетают до Земли, но один из них вероятно, врезался в Мексиканский залив около 66 млн лет назад.

Новая теория увеличивает вероятность столкновения долгопериодических комет с Землей примерно в 10 раз. По словам ученых, изучение этого процесса важно не только для палеонтологии, но и дает человечеству шанс предупредить повторение катастрофы. В прошлый раз, удар астероида запустил цепочку событий, которые привели к гибели динозавров и уничтожили три четверти всех живых существ на Земле.

Активный вулканизм конечно, мог сыграть свою роль в гибели динозавров. Но главным спусковым механизмом по-прежнему остается астероид, который врезался в полуостров Юкатан, образовав ударный кратер Чикшулуб.

"Происхождение ударного элемента Чикшулуб все еще остается открытым вопросом", – говорит Сирадж.

Новая модель пытается идентифицировать особую популяцию комет, которая могла бы оставлять после себя такие же ударные кратеры как Чикшулуб. Ранее считалось, что удар был нанесен из главного пояса астероидов, но результаты исследования говорят о другом.

По словам ученых, в главном поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером, слишком мало углеродистых хондритов. В это же время, в кратере Чикшулуб остались следы древнего астероида, который состоял из углеродистого хондрита.

Согласно теории, астероиды с таким составом были образованы в протопланетном диске солнечной системы и сейчас находятся за пределами орбиты Юпитера. Именно они и превратились в долгопериодические кометы.

Авторы отмечают, что не только кратер Чикшулуб имел необходимый состав, но и крупнейший на планете кратер Вредефорт, который появился 2 млрд лет назад в Южной Африке. Также сюда относится и кратер Жаманшин в Казахстане.

Кратеры Вредефорт и Жаманшин подтверждают теорию не только своим химическим составом, но и размером.

Авторы исследования ожидают, что в будущем человечество сможет обнаруживать подобные долгопериодические кометы с помощью новых инструментов, таких как обсерватория Веры Рубин (запуск в 2022 году).