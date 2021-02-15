Исследователи рассказали о происхождении кометы, которая убила динозавров

Ученые объяснили, почему комета, а не астероид привела к гибели динозавров, что стало причиной ее столкновения с Землей и когда оно произойдет в следующий раз.

Ученым уже давно известно, что 66 млн. лет назад неизвестный космический объект врезался в Землю у берегов мексиканского полуострова Юкатан и привел к гибели всех динозавров. Тем не менее ряд волнующих вопросов остаются неотвеченными, пишет Forbes.

Это был астероид или комета? Почему он упал на Землю? Когда ждать следующего раза? Ученые считают более вероятным вариант, касающийся кометы, которая прилетела из облака Оорта — ледяной сферы обломков вокруг внешней Солнечной системы. Именно Юпитер вызвал ее столкновение с Землей.

Ожидается, что она будет прибывать на нашу планету каждые 250-730 млн. лет. Об этом говорится в новой статье, опубликованной в журнале Nature’s Scientific Reports астрономами Ави Лебом и Амиром Сираджем из Гарвардского университета.

Утверждение Леба о том, что межзвездная комета, вошедшая в Солнечную систему, могла быть инопланетным зондом, оказалось довольно спорным, однако новое исследование, изучающее происхождение и путь этого ужасающего объекта менее надумано.

Суть его заключается в том, что некоторые долгопериодические кометы, которым требуется более 200 лет, чтобы завершить орбиту вокруг Солнца и выйти из далекого облака Оорта, из-за сильного гравитационного поля Юпитера могут выталкиваться близко к Солнцу.

"Солнечная система действует как своего рода автомат для игры в пинбол. Юпитер, самая массивная планета, выбрасывает приходящие долгопериодические кометы на орбиты, которые приближают их к Солнцу", — говорит Сирадж.

Примерно пятая часть долгопериодических комет становится "околосолнечными кометами". Однако проблема не в самих кометах, а в том, что они испытывают такие мощные приливные силы, что распадаются на множество более мелких кусочков. Как утверждает Сирадж, на обратном пути к облаку Оорта существует повышенная вероятность того, что один из этих фрагментов упадет на Землю.

Новые расчеты по теории Сираджа и Леба увеличивают вероятность столкновения долгопериодических комет с Землей примерно в 10 раз выше, чем считалось ранее.

В то время как удар астероида главного пояса диаметром более 10 км ожидается каждые 30 млн. лет, прямое попадание долгопериодической кометы оценивается как событие, происходящее раз в 3,8 -11 млрд. лет. Однако, по расчетам ученых, осколки долгопериодических комет, падающих на Землю, встречаются гораздо чаще — примерно раз в 250-730 млн. лет.

"Если вы разрушите объект, когда он приблизится к Солнцу, это может вызвать соответствующую частоту событий, а также тот вид удара, который убил динозавров", — добавил Леб.

Почему исследователи считают, что убийцей динозавров была комета, а не астероид, следует из свидетельств, обнаруженных в кратере Чиксулуб. Ученые обнаружили следы углеродистого хондрита, который редко встречается среди астероидов главного пояса между орбитами Марса и Юпитера, но широко распространенны среди долгопериодических комет. Другие похожие кратеры имеют такой же состав.

По мнению авторов, необходимо больше изучать кометные кратеры на Луне, совершать космические полеты для отбора проб и наблюдать за тем, как долгопериодические кометы распадаются на фрагменты.