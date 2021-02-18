Homo sapiens и неандертальцы могли использовать одинаковую технологию изготовления орудий, — ученые

Исследователи определили самый южный ареал неандертальцев, а также предположили, что они и сапиенсы могли одновременно применять леваллуазскую технику.

В 1928 году известный британский археолог Дороти Гаррод занималась раскопками пещеры Шугба на холмах Палестины, к северу от Иерусалима. В ходе работы она обнаружила богатую коллекцию древних каменных орудий, костей животных и окаменелый зуб, пишет Science Alert.

В течение 50 лет зуб хранился в частной коллекции. Однако спустя время, исследователи из Британского музея естественной истории проанализировали его и выяснили, что он принадлежит неандертальцу в возрасте от 7 до 12 лет.

"У нас до сих пор нет прямых доказательств присутствия неандертальцев в Африке. Но южное расположение Шугбы, всего примерно в 400 км от Каира, говорит нам о том, что они, возможно, иногда расселялись и в Африке", — говорит Крис Стрингер, профессор из Музея естественной истории.

[ + – ] Фотография Дороти Гаррод, 1913 год. Фото: Public Domain

Когда Гаррод нашла зуб много лет назад, она сразу же заподозрила, что он принадлежит неандертальцу, но поскольку ее открытие потерялось в частной коллекции, утверждение так и не было подтверждено.

Другие связанные с зубом артефакты, которые она раскопала в пещере Шугба, включая отщепы, наконечники и ретушированные инструменты, также были разделены и разосланы по нескольким мировым учреждениям в течение многих лет.

Повторно проанализировав эти находки десятилетия спустя, исследователи из Британского музея подтвердили, что коренной зуб действительно принадлежал ребенку неандертальца, примерно 9 лет.

Более того, каменные орудия, найденные рядом с этим ребенком, по-видимому, были сделаны с использованием метода, который заключался в тщательной оббивки камня и, как предполагали ученые, использовался исключительно Homo sapiens.

[ + – ] Пещера Шугба. Фото: Amos Frumkin

Этот метод известен под названием нубийская леваллуазская техника. Некоторые эксперты считают, что ее присутствие в южной Аравии во время палеолита является признаком экспансии Homo sapiens из Африки.

Несмотря на то, что в этом регионе нет поблизости окаменелых человеческих останков, ученые с помощью несколько других раскопок в этом регионе предположили, что нубийские леваллуазские орудия были сделаны Homo sapiens.

Но есть и другое объяснение. В районе, где Гаррод проводила раскопки много лет назад, находится относительно много пещер с остатками древних сообществ гомининов.

На протяжении многих лет открытия в этом важном месте, многие из которых были сделаны Гаррод, выявили территорию, населенную как неандертальцами, так и Homo sapiens. Таким образом, двигавшийся из Европы на юг неандертальцы могли принять леваллуазскую технику, а это означает, что метод, использовался как неандертальцами, так и Homo sapiens одновременно.

[ + – ] Фото и 3D реконструкция зуба 9-летнего ребенка-неандертальца. Фото: Blinkhorn, et al., 2021 / CC BY 4.0

Различия между неандертальцами и Homo sapiens в последние годы стало труднее обнаруживать, и одного лишь исследования, предлагающего использовать присутствие каменных орудий труда для того, чтобы определить, было ли это место связано с неандертальцами или Homo sapiens само по себе недостаточно.

Технология изготовления каменных орудий, найденная в пещерах Шугба, имеет общие характеристики с другими находками среднего и позднего палеолита, связанными с неандертальцами. Однако авторы говорят, что в некоторых образцах явно присутствовала нубийская леваллуазская техника.

"В конце концов, мы идентифицировали гораздо больше артефактов, произведенных с использованием леваллуазской техники, чем мы ожидали. Это первый случай, когда они были обнаружены в непосредственной связи с окаменелостями неандертальцев, поэтому мы не можем сказать, что данный метод применялся исключительно Homo sapiens", — подчеркивает археолог Джимбоб Блинкхорн, работавший над исследованием в Лондонском университете.

[ + – ] Каменные орудия, обнаруженные в пещере Шугба. Фото: Blinkhorn, et al., 2021 / CC BY 4.0

Находка не доказывает, что неандертальцы сами создавали инструменты с помощью этого метода. Каменные орудия могли быть ценным товаром, которым древние люди делились. Но этого достаточно, чтобы поколебать уверенность в том, что эту технику можно использовать только для распознавания Homo sapiens.

По мнению ученых, ареал неандертальцев на юге Аравии часто ограничивается лесными массивами, но пещера Шугба могла представлять собой переходную фазу между этими территориями и более засушливыми ландшафтами на юге.

"Это исследование не только подчеркивает географический диапазон популяций неандертальцев и их поведенческую гибкость, но и своевременно предупреждает об отсутствии прямой связи между конкретными гомининами и конкретными технологиями каменных орудий", — заключил археолог Саймон Блокли из Лондонского университета