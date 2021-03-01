Кем были чумные доктора, и почему их боялись больше "черной смерти"

Образ чумных врачей стал снова популярным во время пандемии коронавируса. Но далеко не все знают, какую роль на самом деле играли средневековые врачи, боровшиеся с чумой.

Чумные врачи, в частности их образ, снова переживает пик популярности, примерно через 300 лет после настоящего расцвета. Они стали популярными мотивами для наклеек, значков, масок, футболок и даже игрушек во время пандемии коронавируса, пишет Forbes. Маска чумного доктора узнаваема во всем мире, но мало кто знает ее предысторию.

Контракты с городскими властями

Чумные врачи были государственными подрядчиками. Когда чума приходила в европейские города, местные власти нанимали врача для лечения больных чумой. Некоторые из этих контрактов до сих пор хранятся в таких странах, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды. В этих документах прописаны обязанности чумного врача, ограничения их практики и сумма, которую город будет платить за работу.

Заработная плата чумного доктора могла варьироваться от нескольких золотых флоринов в месяц до оплаты жилья, питания и всех расходов. Но такие контракты предполагали, что врачу придется лечить даже самых бедных пациентов, которые не могли платить за лечение. Также врачи не могли отказаться заходить в дом или район, охваченный чумой.

Фото: Wellcome Collection

В это же время, контракты запрещали чумным докторам лечить людей, которые не болели чумой, также врачи обязывались оставаться в изоляции от остальной части общества. Такие ограничения были призваны не допустить еще большего распространения болезни.

В средневековых городах обычно было несколько врачей, занимающихся частной практикой. Но такие медики не спешили становиться чумными врачами. Во-первых, у них были частные практики и контракты с правительством были невыгодны. В 1348 году, когда чума впервые достигла Италии, многие общины оказались без врачей, потому что большинство медиков умерли от чумы, а остальные – сбежали. Контракты с чумными докторами были попыткой решить эту проблему.

Из-за условий труда и подстерегающих опасностей чумными врачами часто становились начинающие специалисты, которым нужен был опыт и имя. Также лечением чумы занимались врачи с дурной славой или те, кто потерял свою практику. Иногда, чумными врачами становились люди, не имеющие никакого отношения к медицине.

Вестники смерти

Чумные врачи сейчас выглядят жутко, но в 1600-х и 1700-х они были более устрашающими. Когда чумной доктор появлялся в одном из районов города, это было признаком того, что скоро ситуация станет еще хуже.

Теоретические чумные врачи пытались облегчить страдания и, возможно, даже спасти жизни, но мало кто питал иллюзии на этот счет: чума почти всегда была смертельной. Лучшее, что мог сделать чумной врач – это слить кровь и лимфу из опухших бубонов (лимфатический узел, – ред.), которые и дали название бубонной чуме. Правда, процедура иногда лишь способствовала распространению инфекции.

Фото: Wikimedia Commons

К тому времени, как чумной доктор появлялся на пороге дома, его жители были обречены, поэтому образ таких врачей стал ассоциироваться с неизбежной смертью.

Наиболее полезной задачей чумных врачей оказалось ведение учета заразившихся и умерших в отдельных районах. Иногда медики также выступали в качестве свидетелей, пока их пациенты составляли завещания. Время от времени они проводили вскрытия, пытаясь понять болезнь, разорявшую Европу на протяжении веков.

Защита от миазмов

Во время первых вспышек бубонной чумы в Европе, с 1348 по 1619 год, у чумных врачей не было особого костюма. Однако примерно в 1619 году придворный врач Людовика XIV по имени Шарль де Лорм предложил костюм, чтобы защитить чумных докторов от болезни. Костюм прижился на всей континентальной Европе и стал культовым костюмом Чумного доктора, который мы знаем сегодня.

Для современных медиков, понимающих механизм распространения бактерий и вирусов, костюм чумного доктора не кажется таким уж бесполезным. Длинный кожаный костюм защищал средневековых врачей с головы до пят, он также включал в себя кожаные леггинсы, ботинки и перчатки. Маска в виде клюва, который изначально был всего 15 см в длину, была начинена сушеными цветами, сильно пахнущими травами и губками, пропитанными камфорой или уксусом.

Чумные врачи также носили деревянную трость, которая позволяла им осматривать, раздевать и направлять пациентов, не прикасаясь к зараженными. Трости были удобными инструментами для обеспечения социальной дистанции.

Костюм венчала кожаная шляпа с широкими полями, которая служила больше отличительным знаком, чем имела практическое предназначение.

Такой костюм может походить на современные респираторные маски и хирургические халаты, правда, средневековый вариант создавался с другой целью. Де Лорм считал, что изобретает защиту не от микробов, а от миазмов – дурно пахнущего воздуха, который до 1800-х годов считался источником болезней.

В действительности костюм чумного доктора, вероятно, защищал врачей от капель слюны в случае легочной чумы или зараженной крови и лимфы в случае бубонной чумы. Но самое главное, вощенная кожа защищала врачей от блох, которые были настоящими переносчиками чумы.