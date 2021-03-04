Телевизоры в современном исполнении – правила и особенности выбора

Большинство людей, которые планируют приобрести телевизор, сталкиваются с огромным количеством проблемных моментов. Ведь нужно учесть различные характеристики, параметры и особенности, после чего следует установка собственных критериев и важнейших правил, основываясь на личных предпочтениях и пожеланиях.

За основу нужно брать рейтинги, бюджет и современные возможности. Выбирая Телевизор, также учитываются стандарты энергопотребления, размер экрана, разрешение, дизайн и дополнительные возможности. Удобство выбора гарантируется в интернете, где за считанные минут удастся оценить устройство и принять решение относительно его покупки.

Передача изображения

Чуть ли не ключевой критерий подбора. Сегодня производители предлагают на выбор несколько технологий:

LED. Устройство дополнено жидкокристаллическим экраном, где есть светодиодная подсветка. За счет хорошей яркости и экономии данный вариант считается оптимальным решением. Производитель гарантирует долговечность подсветки. OLED. Следующее поколение, в основе которого используются органические светодиоды. Гарантируется отличная контрастность и комфортный угол обзора. QLED. В основе конструкции применяется пленочное покрытие, а оно в свою очередь изготовлено из мелких наночастиц. Через них проходит свет и создает качественное изображение. LCD. Применяются жидкие кристаллы, а за их освещение отвечает разрядная лампа.

Никогда не лишним будет функция Smart TV, позволяя посещать социальные сети, различные сервисы и многое другое. Управление жестами и голосом существенно упрощает использование телевизора в домашних условиях. Также доступен выбор моделей с модулем 3D.

Итоговая стоимость зависит от диагонали, технологии отображения изображений, наличия дополнительных функций и гарантии. Особые характеристики и факторы лишь увеличивают итоговую стоимость устройства.

Правила ухода

Нельзя устанавливать телевизор рядом с отопительными приборами и устройствами. Экран необходимо очищать с помощью специальных средств и с применением мягких салфеток. Любые манипуляции по перемещению или установке телевизора необходимо выполнять в специальных перчатках. При изменении любых технических параметров, в частности при изменении яркости или времени отклика, необходимо обращаться в сервисный центр.