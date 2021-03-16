Летняя жара в Европе стала рекордной за последние 2 тысячи лет, – ученые

Исследователи выяснили, что летний климат в Центральной Европе стал более засушливым за последние два тысячелетия.

Серия засух в Европе с 2014 года признана самой сильной и экстремальной за более чем 2 тыс. лет. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках нового исследования были проанализированы годичные кольца деревьев, датируемые временами Римской империи, что позволило охватить самый большой период времени. Ученые считают, что глобальное потепление является главной причиной недавней экстремальной жары.

По словам исследователей, повышение температуры имело разрушительные последствия, вызвав преждевременную смерть тысяч людей, уничтожив посевы и поджигая леса. Низкий уровень рек остановил судоходства в некоторых местах, а также повлиял на охлаждение АЭС. Ученые-климатологи прогнозируют в будущем более экстремальные и частые волны жары и засухи.

Данные также указали на то, как летний климат в Центральной Европе стал более засушливым за последние два тысячелетия. Ученые исключили вулканическую активность и солнечные циклы из списка потенциальных причин.

"Все мы помним серию рекордно сухих и жарких летних периодов, которые были зарегистрированы за последние годы. Наши результаты показывают, что эти периоды были рекордными за последние 2 тыс. лет", – говорит руководитель исследования из Кембриджского университета Ульф Бюнтген.

Ученые считают, что изменения в потоках воздуха над континентом вызвали засухи, а изменение климата было движущей силой.

"Изменение климата означает учащение экстремальных условий, которые могут иметь разрушительные последствия для сельского хозяйства, экосистем и общества в целом", – добавляет Бюнтген.

Профессор из исследовательского центра CzechGlobe Мрислав Трнка говорит, что резкое увеличение засух особенно тревожно для сельского и лесного хозяйств.

"Беспрецедентное исчезновение лесов на большей части территории Центральной Европы подтверждает наши результаты", – отмечает Трнка, который участвовал в исследовании.

Группа ученых проанализировала 27000 годичных колец 147 дубов. Предыдущие реконструкции климата на основе годичных колец использовали ширину и плотность древесины для определения температуры. В новом же исследовании использовалось измерение изотопов углерода и кислорода, чтобы увидеть, сколько воды поглощали деревья. Результаты подтвердили, что частота недавних засух в Европе была беспрецедентной даже по сравнению с такими серьезными явлениями, как засуха эпохи Возрождения в начале 16 века.

Образцы древесины поступили из Чешской Республики и Баварии в Германии, что позволило сделать срез климатических условий в Центральной Европе.