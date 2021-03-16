Потенциально обитаемые. Планет с водной атмосферой может быть намного больше, чем считалось
Ученые полагают, что планеты чуть меньше Нептуна могут сохранять свои водные атмосферы на протяжении миллиарда лет.
Исследование Чикагского университета показывают, что горячие каменистые планеты в других солнечных системах могут формировать и сохранять атмосферу. Об этом сообщает SciTechDaily.
Атмосфера – это то, что делает возможной жизни на Земле, регулирует климат на планете и защищает жизнь от разрушительных космических лучей.
Ранее ученые считали, что большинство других каменистых планет давно потеряли свои атмосферы. Но новое исследование ученых из Чикагского и Стэнфордского университетов показало, что каменистые планеты не только могут формировать атмосферы, наполненные водным паром, но и сохранять их в течение длительного времени.
"Наша модель говорит, что эти горячие каменистые экзопланеты на определенном этапе должны иметь атмосферу, в которой преобладает вода, и некоторые планеты могут сохранять ее в течение долгого времени", – говорит эксперт в области эволюции планетных атмосфер Эдвин Кайт.
По мере того, как телескопы находят все больше и больше экзопланет, ученые пытаются выяснить, как они выглядят. Исследования показывают, что планеты самой многочисленной группы не похожа на те, что есть в нашей Солнечной системе.
"Из миссии "Кеплер" мы узнали, что планет немного меньше Нептуна действительно много, и это стало неожиданностью, потому что их нет в нашей солнечной системе. Мы не знаем наверняка, из чего они состоят, но есть веские доказательства того, что это магматические планеты, покрытые водородной атмосферой", – отмечает Кайт.
Также существует большое количество небольших скалистых планет, похожих на вышеупомянутые, но без водородных атмосфер. Поэтому ученые предполагают, что многие планеты рождаются более крупными и со своей водородной атмосферой, но теряют ее после того, как вспыхивает родительская звезда. Вспышки на звездах уносят водород в космос.
Соавтор работы Лора Шефер из Стэнфордского университета считает, что магматические океаны на планетах могут всасывать водород из атмосферы и вступают в дальнейшую реакцию, образовывая воду. Часть этой воды уходит в атмосферу, но гораздо большее количество остается в магме.
После того, как ближайшая звезда сметает водородную атмосферу планеты, водяной пар начинает формировать новую атмосферу. В конце концов, на планете остается атмосфера, в которой преобладает вода.
По словам Кайт, такая стадия может длиться на некоторых планетах в течение миллиарда лет.