Ученые выяснили, что древние люди могли заниматься искусством наравне с Homo sapiens

Так как древние и современные люди между собой скрещивались, они вполне могли делиться творческим опытом, о чем свидетельствуют множество находок.

Когда неандертальцы, Homo sapiens и денисовцы встретились друг с другом 50 000 лет назад, они не только начали скрещиваться в течение тысяч лет, но и обмениваться идеями, которые привели к появлению творчества, пишет The Guardian.

Том Хайэм, профессор археологии Оксфордского университета, утверждает, что такой обмен объясняет распространение предметов в археологических записях, таких как перфорированные зубы, подвески из раковин, использование пигментов и красителей, украшенные и надрезанные кости, резное фигуративное искусство и пещерная живопись.

Как отмечает Хайэм, в период с начала 50 000-х годов, примерно до 38-40 000 лет назад, специалисты начали встречать подобные типы украшений все чаще.

"Мы всегда думали, что истоки искусства и сложного когнитивного мышления были отличительной чертой Homo sapiens. Это называлось человеческой революцией. В основе этой гипотезы, появившейся в 1970-х годах, лежало то, что человек пришел из Африки и принес с собой когнитивные способности, которыми не обладали другие типы людей, особенно неандертальцы. Сейчас мы считаем, что подобные способности не ограничивались только Homo sapiens. Если группы людей скрещивались, то вполне мог происходить и культурный обмен — обмен идеями, мыслями и языками", — подчеркивает Хайэм.

Археологические и генетические открытия меняют наше представление о предках. Хайэм — один из ученых, который работал в Сибири, где в 2010 году в далекой пещере был обнаружен новый тип людей — денисовцы. Из фрагмента кости пальца, настолько крошечного, что раньше его невозможно было идентифицировать, специалисты смогли извлечь важные детали ДНК, которые связывают их с людьми, проживающими на обширной территории Евразии, включая Юго-Восточную Азию.

Денисовцы были тесно связаны с современным человеком. Мы скрещивались с ними так же, как и с неандертальцами. Сегодня люди, в зависимости от того, где они находятся, имеют небольшое (а в некоторых случаях и большое количество) денисовской ДНК.

"На месте Денисовой пещеры мы также обнаружили свидетельства, которые интригующе предполагают, что денисовцы тоже могли быть вовлечены в изготовление личных украшений и делать вещи, которые до сих пор считались исключительным достоянием человека разумного и более поздних неандертальцев. Эти свидетельства включает кольца и бусы, сделанные из бивней мамонта и яичной скорлупы страуса", — добавляет Хайэм.

Новое исследование показывает, что все виды произведений искусства и декоративных предметов, которые, как предполагалось, были связаны с самым ранним современным человеком, могли быть созданы как неандертальцами, так и денисовцами.

"Множество доказательств предполагает, что если и был культурный обмен, то он, вероятно, происходил в обоих направлениях, и что самые ранние свидетельства возникновения сложного поведения в Европе существовали еще до массового появления Homo sapiens", — подытожил Хайэм.