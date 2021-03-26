Обломки ракеты SpaceX создали "звездное" шоу над Тихим океаном (видео)

В атмосфере эффектно горели остатки ракеты Falcon 9.

25 марта 2021 года американские астрономы из Орегона и Вашингтона зафиксировали в ночном небе настоящий звездопад. Сначала они подумали, что это был метеоритный дождь, но позже пришли ко мнению, что в атмосфере столь эффектно сгорали остатки ракеты Falcon 9. На данный момент компания SpaceX не прокомментировала данную информацию, но научное и околонаучное сообщества уже твердо убеждены в том, что их американские коллеги видели именно обломки ракеты.

Об этом сообщает издание theverge.com.

В Сети появились видеозаписи, фиксирующие тот самый "звездный час" летящих обломков.

[ + – ] Звездное шоу от Falcon 9

Больше видео вы сможете найти по ссылке.

По словам астронома из Вашингтонского университета Джеймса Дэвенпорта, в небе над океаном пролетели куски верхней части Falcon 9, которую, обычно, называют второй ступенью. Эта ракета была запущена почти месяц назад, доставив новую группировку спутников, как и положено. Однако произошел небольшой сбой: вторая ступень не снизилась со своей орбиты в принудительном порядке, как это обычно происходит. По по этой причине она не упала там и тогда, когда ожидалось. Вместо этого она постепенно снижалась последние 20 дней и весьма удачно упала в воду, а не на головы людей.

Если бы все пошло по плану, то части носового обтекателя ракеты давно бы выловили из воды при помощи лодок, оборудованных специальными сетями. Иногда SpaceX ловит падающие обтекатели прямо в воздухе, но это зависит от ветра и погоды.

[ + – ] Ловля обтекателя сетями

Астроном из Центра астрофизики, Джонатан Макдауэлл, написал в Twitter о том, что такое возвращение в атмосферу обломков — пустяшное дело.

"Это кусок космического мусора массой более 1т, который вернулся на Землю. С 1 января и до сегодняшнего дня таких обломков свалилось уже 14 штук — примерно по одному в неделю", — сообщил ученый.

Макдауэлл отметил, что предсказать время и место падения обломков довольно сложно, потому что они распадаются в атмосфере на высоте 60 км, что значительно превышает крейсерскую высоту коммерческих рейсов (около 12 км). Но сочетание встречных ветров в верхних слоях атмосферы Земли и скорости движения (обломки движутся со скоростью около 27 000 км/ч) затрудняют точное предсказание, когда и где произойдёт вхождение в атмосферу.