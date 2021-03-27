Израильский Спайк - ракета, принесшая победу армии Азербайджана в Нагорном Карабахе

Израильская ракета семейства Spike-NLOS была разработана в Израиле в начале 1980-х годов. Это универсальное средство поражения вражеских танков вне прямой видимости на большой дистанции. Гриф секретности с этих ракет был снят только в 2010 году, то есть после двух десятилетий службы.

Любопытный факт: когда по израильскому телевидению передавали об очередной атаке израильских ВВС в Ливане или Газе, зачастую это были удары с помощью Spike-NLOS, а не с помощью авиации.

Spike NLOS может работать в трёх основных режимах: "Выстрелил и забыл, "Выстрелил, оценил и скорректировал" и "Выстрелил и направил".

После того, как ракета поднялась в небо, она, словно дрон, начинает плавно снижаться. Планируя, она позволяет оператору выбрать цель с помощью телевизионной камеры. Такой умный барражирующий припас позволяет наводчику быть максимально гибким. Что, если цель уже поражена? Или возле нее оказались гражданские? Причин отменить атаку или выбрать иную цель может быть множество.

Spike NLOS является частью большого семейства ракет Spike и обладает самой большой дальностью поражения(25-30 км). Помимо Израиля, она состоит еще на вооружении армии Азербайджана. Эти системы активно работали по объектам ВС Армении в Нагорном Карабахе в прошлом году.

На видео запечены запуски ракет Spike-NLOS во время ударов Израиля в Сирии и на официальном ролике от производителя.