Олександр Когут: "Дія City – це взірець регуляторної роботи"

Голова департаменту регуляторного забезпечення компанії Київстар розповів про очікування IT-бізнесу від прийняття оновленого законопроєкту 4303 про Дія Сіtу. Враженнями від доопрацьованого документу та планами компанії Київстар він поділився на онлайн-пресконференції, присвяченій Дія Сіtу.

За словами представника компанії Київстар, зараз розвиток IT-сектору гальмується через податковий тиск. Так, компанії, які працюють в стандартних умовах, сплачують 22% єдиного соціального внеску, 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Коли запрацює Дія Сіtу, цей тягар буде зменшено в кілька разів, що дасть потужний поштовх для зростання існуючих та появи нових підприємств.

Олександр Когут зазначив, що спецрежим надає нові можливості вітчизняним компаніям, робить їх більш конкурентоспроможними. Зокрема, як приклад навів плани компанії Київстар: "Умови, які Дія City створить в Україні, дадуть нам змогу працювати на експорт".

Також спікер відзначив високу якість комунікації з авторами законопроєкту та представниками Міністерства цифрової трансформації – під час підготовки тексту документу було проведено багато зустрічей з ІТ-спільнотою. За їх підсумками у доопрацьованому законопроєкті 4303 врахували більшість пропозицій та зауважень від бізнесу.

Як зауважив в ході пресконференції Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, "Дія City – це нові можливості для стартапів та продуктових компаній, які зможуть будувати прозору корпоративну структуру в Україні". Також Міністр пообіцяв, що уведення спеціального правового та податкового режиму Дія City зможе знизити податкове навантаження на ІТ-бізнес до 5 разів.