Загадочная "Златовласка". Найдена уникальная черная дыра, появившаяся до первых звезд и галактик

Ученые считают, что черная дыра редкого среднего размера образовалась не в результате взрыва звезды.

Ученые открыли редкую черную дыру среднего размера, которая может помочь ответить на один из самых мучительных вопросов в астрономии. Об этом сообщает Science Alert.

Существуют два распространенных размера черных дыр – с одной стороны, так называемые черные дыры звездной массы, которые превышают массу Солнца в 3–10 раз. И вторые – сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центре большинства галактик, включая Млечный путь, они в миллионы и миллиарды раз превышают массу Солнца.

Недавно обнаруженная черная дыра "Златовласка" – около 55 тыс. солнечных масс, и может оказаться недостающим звеном между самыми большими и наименьшими черными дырами.

До сих пор было найдено лишь несколько черных дыр промежуточных масс – от 100 до 100 тыс. солнечных масс, и ни одна из них не находилась в центре этой шкалы.

Черные дыры звездного класса образуются при коллапсе умирающей звезды, но астрономы пока не знают историю происхождения более крупных пожирателей материи.

Старший автор исследования, профессор Университета Монаша Эрик Трейн считает, что найденная черная дыра "может быть реликвией, изначальной черной дырой, созданной до образования первых звезд и галактик".

"Эти ранние черные дыры могут быть семенами сверхмассивных черных дыр, которые сегодня обитают в сердцах галактик", – говорит Трейн.

Древнюю черную дыру удалось обнаружить благодаря небольшому отклонению света от звездного взрыва в ранней Вселенной, находившейся на расстоянии около 8 млрд световых лет.

Используя метод, изобретенный Вебстером, астрономы проанализировали тысячи гамма-всплесков, вызванных либо сильным коллапсом звезд, либо слиянием двух звезд, в поисках признаков гравитационного линзирования.

Такой эффект наблюдается, когда объект – в данном случае черная дыра, работает как линза и слегка изгибает путь света, когда он движется в Земле. В таком случае, астрономы видят одну и ту же вспышку света дважды.

Несмотря на то, что ученые смогли измерить массу найденной черной дыры, они пока еще не могут разгадать природу ее образования.

"В целом, есть три возможности", – говорят авторы.

Черная дыра могла образоваться в результате слияния двух меньших черных дыр. Также она могла родиться как черная дыра звездного класса и медленно накапливать массу, всасывая все больше материи.

"Но это слишком медленный процесс. Трудно вырастить сверхмассивные черные дыры из "семени" солнечной массы с учетом возраста Вселенной", – отмечают исследователи.

Более вероятный сценарий заключается в том, что найденная черная дыра уже "родилась" такой.

По подсчетам астрономов, только в нашей галактике может находиться около 40 тыс. промежуточных черных дыр.