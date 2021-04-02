Мошенники украли $76,2 млн с помощью дипфейков и поддельных ID-карт

Аферисты сумели обмануть китайскую государственную систему распознавания лиц, потратив не более $300.

Группа злоумышленников из КНР недавно удивила весь мир своей дерзкой выходкой, сумев обвести вокруг пальца государство при помощи так называемых "синтетических личностей". Создавая дипфейки на основе купленных на черном рынке фото и видеофайлов в большом разрешении, они смогли убедить систему биометрической идентификации в том, что она видит реальных людей.

Об этом сообщает издание scmp.com.

Схема у аферистов была простая: сначала они открывали фальшивые компании, владельцами которых были синтетические личности. Госсистема распознавала их, как вполне реальных людей, принимала их "документы" и регистрация проходила без проблем. Затем мошенники имитировали бурную деятельность, а ни о чем не подозревающим клиентам выставляли счета-фактуры за предоставленные товары, которые "вот-вот доставят". Таким образом им удалось заполучить $76,2 млн. Интересно, что в аферу были втянуты некоторые государственные ведомства, однако попались мошенники сотрудникам налоговой службы, которые усмотрели подвох в деятельности ряда компаний и сумели отследить и раскрыть преступников.

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Отмечается, что мошенникам не потребовались большие средства, для того чтобы обстряпать столь прибыльное дело. А все потому, что в КНР очень развит рынок торговли персональными данными: фотографии граждан в хорошем разрешении и внутренние ID-карты можно приобрести за $5. Да и приложения, создающие дипфейки, можно скачать бесплатно, либо по подписке, которая тоже обойдется в несколько долларов. Работают такие программы одинаково: алгоритмы ИИ преобразуют фотофайлы таким образом, что в режиме реального времени картинка "оживает" — кивает, моргает и даже разговаривает. Поэтому система распознавания лиц путала дипфейки с реальными людьми.

В ход шли смартфоны, которые программировали таким образом, чтобы при запуске селфи-камеры автоматически запускалось заранее записанное фейк-видео. В итоге, мошенники беспрепятственно проходили идентификацию. Цена вопроса: не более $250 за перепрошитый смартфон.

Китайские эксперты по кибербезопасности пытаются решить проблему идентификации личности, и для этого проводят разного рода эксперименты. Вот недавно они прикрепили к обычным очкам фотографию глаз постороннего человека, затем один из экспертов надел эти очки и легко "обманул" системы распознавания лиц 19-ти разных устройств! На все про все ему потребовалось 15 минут.

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