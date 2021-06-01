Флагманский смартфон Mi 11 Ultra: в Украине за 34999 грн в первую неделю продаж

В апреле компания Xiaomi анонсировала в Украине флагманский смартфон премиум-класса Mi 11 Ultra. Украинские потребители одними из первых в мире смогут приобрести новинку – Mi 11 Ultra появится в открытой продаже 1 июня 2021 года. При поддержке АЛЛО с 1 по 6 июня 2021 смартфон будет доступен по самой выгодной цене в Европе – 34999 грн. Рекомендованная розничная цена составит 38999 грн.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Mi 11 Ultra – это не только настоящая киностудия в кармане, но и премиум-флагман, который удовлетворит даже самого требовательного пользователя. Он получил лучшую в линейке Xiaomi тройную камеру, мощную мобильную платформу Qualcomm® Snapdragon™ 888, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, революционную проводную и беспроводную турбозарядки на 67 Вт. Все три объектива обеспечивают превосходное качество изображения и точное воспроизведение света и тени. Его дисплей предлагает уникальный опыт просмотра благодаря поддержке технологий Dolby Vision® и HDR10+, а также возможности воспроизведения 1,07 млрд цветов. Mi 11 Ultra также имеет на задней части корпуса уникальный 1,1" AMOLED-дисплей с поддержкой Always-on Display, который может использоваться для просмотра уведомлений, превью селфи и др.

Камера:

тройная камера с основным сенсором Samsung GN2 размером 1/1.12";

первое место в рейтинге DxOMark с рекордными 143 баллами;

основной модуль – 50 Мп, f/2.0, 24 мм, широкоугольный, поддержка технологии 4-в-1 Super Pixel;

система фокусировки dToF с лазерным автофокусом из 64 точек;

телефотомодуль – 48 Мп, f/4.1, 120 мм, поддержка 5x оптического и 120x цифрового зума;

сверхширокоугольный модуль – 48 Мп, f/2.2, 12 мм, 128°;

съемка 8K-видео с частотой 24 кадр/с;

1.1" AMOLED-дисплей рядом с основным блоком камер поддерживает функцию предварительного просмотра селфи.

Дисплей:

6.81" WQHD+ AMOLED-дисплей, изготовленный из материала E4;

частота обновления 120 Гц и частота сенсорной дискретизации 480 Гц;

пиковая яркость 1700 нит;

разрешение 3200 × 1440;

поддержка Dolby Vision® и HDR10+;

защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus™;

стереодинамики и ЗВУК ОТ Harman Kardon.

Батарея:

поддержка проводной и беспроводной турбозарядки 67 Вт;

батарея 5000 мА·ч заряжается до 100% за 36 минут (по результатам внутренних тестов);

собственная технология 6х суперзарядки;

новая интегральная схема беспроводной зарядки 30 В и многоуровневая технология контроля, ускоряет процесс зарядки на 10%;

новая технология аккумулятора с анодом из диоксида кремния, эффективность которой в 10 раз превышает традиционные технологии на графене.

Дизайн:

премиальный керамический корпус в цветах Ceramic White и Ceramic Black;

защита от пыли и влаги по стандарту IP68;

тесты с погружением в воду проводились в течение 30 минут на глубине до 1.5 м.

Мощность: