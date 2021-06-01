Освоение Луны. Япония отправит на спутник Земли робота-трансформера
Японское агентство аэрокосмических исследований планирует отправить на поверхность Луны крошечного трансформирующегося шарообразного робота.
На Луне робот соберет данные, которые необходимы для разработки будущего исследовательского лунохода с экипажем, сообщает New Atlas
Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA — одно из многих космических агентств, пытающихся разработать новые технологии и инновационное оборудование, которые позволят обеспечить постоянное присутствие человека на поверхности Луны.
С этой целью агентство стремится создать полностью герметичный луноход, способный безопасно перевозить астронавтов по поверхности Луны.
Чтобы собрать больше информации, которая поможет в разработке нового лунохода, JAXA планирует отправить крошечного трансформируемого робота к естественному спутнику Земли. Робот разрабатывается JAXA совместно с Sony, Университетом Дошиша и производителем игрушек Tomy Company. Компания ispace, занимающаяся исследованием Луны, получила контракт на транспортировку робота с помощью своего коммерческого посадочного модуля в 2022 году.
Во время транспортировки на Луну робот будет иметь форму шара, при этом его диаметр составит всего 80 мм. Достигнув поверхности, 250-граммовый робот получит команду трансформироваться в свою "бегущую форму", после чего он откроется, и две половины защитной сферы будут действовать как колеса робота.
Миссия робота-трансформера будет заключаться в получении изображений и данных c поверхности Луны. В частности, JAXA интересуется, как реголит, составляющий верхний слой Луны, реагирует на движение лунохода.
Поскольку робот слишком мал для размещения передатчика, способного отправлять данные непосредственно на Землю, результаты исследований робота будут передаваться с помощью лунного посадочного модуля.
JAXA надеется, что новые данные дадут возможность больше узнать о лунной поверхности, что, в свою очередь, поможет ученым разработать транспортное средство, способное работать в условиях неземного ландшафта.