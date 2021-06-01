На радость геймерам: Nvidia анонсировала новую видеокарту RTX 3080 Ti

Графический процессор намеренно ослаблен для добычи криптовалют, так что майнерам он не подойдет.

Компания Nvidia анонсировала выпуск новой флагманской игровой видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, которая основана на архитектуре Ampere. Устройство появится в продаже уже с 3 июня и стоить оно будет от 1199 долларов США (32,8 тыс. грн).

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Об этом рассказывает издание The Verge.

По словам разработчиков, производительность новой видеокарты будет в полтора раза выше, чем у RTX 2080 Ti предыдущего поколения.

Отмечается, что видеокарта RTX 3080 Ti очень похожа на RTX 3080 по дизайну и портам. Основным отличием является увеличение мощности и видеопамять (VRAM). Так, у новой версии устройства будет больший объем VRAM — 12 ГБ GDDR6X вместо 10 ГБ. По своим характеристикам новинка только в объеме памяти уступит модели RTX 3090. Но будет у нее и существенный плюс — ценник меньше на 300 долларов, чем у RTX 3090.

[ + – ] Характеристики видеокарты Nvidia RTX 3080 Ti Фото: скриншот

RTX 3080 Ti имеет те же требования к питанию, что и RTX 3090. Пользователям понадобится блок питания на 750 Вт, а карта может потреблять до 350 Вт энергии. Это то же самое, что и RTX 3090, однако RTX 3080 потребляет меньше — до 320 Вт.

Также в новой видеокарте Nvidia предусмотрено "ослабление для майнинга криптовалют": если видеокарта обнаружит, что ее используют для майнинга, т.е. обнаружит алгоритм Эфириума, к примеру, она автоматически снизит мощность. Такое механизм компания уже использовала для карт RTX 3080 и RTX 3070.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о рынке игровых видеокарт и пытался разобраться когда закончится криптовалютный бум.