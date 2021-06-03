Объем 168 млн чашек чая. В Англии построят самый большой и глубокий научный бассейн в мире (фото, видео)

Бассейн Blue Abyss будет использоваться для тестирования подводной робототехники, а также станет центром подготовки астронавтов.

Компания Blue Abyss Ltd. к 2023 году построит в Корнуолле, Англия, самый большой и самый глубокий крытый бассейн в мире. Его объем 42 000 м3 воды или, если использовать стандартную британскую единицу, 168 миллионов чашек чая. Он будет использоваться для тестирования современной подводной робототехники, а также станет первым в мире коммерческим центром подготовки астронавтов, сообщает New Atlas

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Бассейны — отличное место для тестирования многих морских технологий, а также для обучения водолазов или космонавтов в моделируемой невесомости. Имея контролируемую среду, инженеры, ученые и инструкторы использовали такие бассейны более века для тестирования новых технологий, изучения конструкции подводных лодок и решения сложных инженерных задач.

Бассейн Blue Abyss стоимостью 212 миллионов долларов США будет находится в зоне Aerohub Enterprise Zone в аэропорту Корнуолл в Ньюки. Бассейн будет иметь размеры около 50 м в длину, 40 м в ширину и достигать глубины 50 м в своем углублении шириной 16 м, что дает ему объем, эквивалентный 17 плавательным бассейнам олимпийского размера.

[ + – ] Проект научного центра Blue Abyss Фото: Blue Abyss

Проект бассейна разработан бывшим инструктором по подводному плаванию Джоном Викерсом, при участии британского астронавта Тима Пика. Саму конструкцию и прилегающую территорию в 4 га спроектировал британский архитектором Робином Партингтоном, который руководил проектированием лондонского небоскреба Башня Мэри Экс.

[ + – ] Лондонский небоскреб Башня Мэри Экс Фото: wikipedia

В новом научном центре будет собственно сам бассейн, центр подготовки астронавтов, гипобарическая и гипербарическая камеры, комната для микрогравитации, учебный центр с шестью классными комнатами, а также мастерские, кафе и жилые помещения.

Бассейн будет достаточно большим, чтобы вместить копии модулей с Международной космической станции (МКС), а также его можно будет использовать для испытаний подводных автоматических аппаратов. Его даже можно использовать для обучения водолазов.

[ + – ] Проект научного центра Blue Abyss Фото: Blue Abyss

Открытие нового научного объекта запланировано на 2023 год.

"Blue Abyss станет огромным исследовательским центром для аэрокосмической отрасли, морской энергетики, подводной робототехники, физиологии человека, обороны, отдыха и морской индустрии, а также фантастическим образовательным центром для детей и студентов университетов", — говорит Викерс.