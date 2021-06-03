Объем 168 млн чашек чая. В Англии построят самый большой и глубокий научный бассейн в мире (фото, видео)
Бассейн Blue Abyss будет использоваться для тестирования подводной робототехники, а также станет центром подготовки астронавтов.
Компания Blue Abyss Ltd. к 2023 году построит в Корнуолле, Англия, самый большой и самый глубокий крытый бассейн в мире. Его объем 42 000 м3 воды или, если использовать стандартную британскую единицу, 168 миллионов чашек чая. Он будет использоваться для тестирования современной подводной робототехники, а также станет первым в мире коммерческим центром подготовки астронавтов, сообщает New Atlas
Бассейны — отличное место для тестирования многих морских технологий, а также для обучения водолазов или космонавтов в моделируемой невесомости. Имея контролируемую среду, инженеры, ученые и инструкторы использовали такие бассейны более века для тестирования новых технологий, изучения конструкции подводных лодок и решения сложных инженерных задач.
Бассейн Blue Abyss стоимостью 212 миллионов долларов США будет находится в зоне Aerohub Enterprise Zone в аэропорту Корнуолл в Ньюки. Бассейн будет иметь размеры около 50 м в длину, 40 м в ширину и достигать глубины 50 м в своем углублении шириной 16 м, что дает ему объем, эквивалентный 17 плавательным бассейнам олимпийского размера.
Проект бассейна разработан бывшим инструктором по подводному плаванию Джоном Викерсом, при участии британского астронавта Тима Пика. Саму конструкцию и прилегающую территорию в 4 га спроектировал британский архитектором Робином Партингтоном, который руководил проектированием лондонского небоскреба Башня Мэри Экс.
В новом научном центре будет собственно сам бассейн, центр подготовки астронавтов, гипобарическая и гипербарическая камеры, комната для микрогравитации, учебный центр с шестью классными комнатами, а также мастерские, кафе и жилые помещения.
Бассейн будет достаточно большим, чтобы вместить копии модулей с Международной космической станции (МКС), а также его можно будет использовать для испытаний подводных автоматических аппаратов. Его даже можно использовать для обучения водолазов.
Открытие нового научного объекта запланировано на 2023 год.
"Blue Abyss станет огромным исследовательским центром для аэрокосмической отрасли, морской энергетики, подводной робототехники, физиологии человека, обороны, отдыха и морской индустрии, а также фантастическим образовательным центром для детей и студентов университетов", — говорит Викерс.