Эхолокация может помочь незрячим людям лучше ориентироваться в пространстве, - ученые

Результаты исследования показали, что ни возраст, ни слепота не были ограничивающими факторами в том, насколько хорошо участники могли научиться эхолокации.

Эхолокация, процесс в ходе которого животное отбрасывает звуки от окружающих его объектов, чтобы лучше ориентироваться в пространстве, может помочь и слепым людям, пишет Science Focus.

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Летучие мыши, киты и дельфины хорошо известны своими навыками эхолокации, и предыдущие исследования ученых показали, что некоторые слепые люди тоже могут ориентироваться таким образом, издавая щелкающие звуки ртом.

В результате чего эксперты из Университета Дарема решили выяснить, насколько легко люди, лишенные зрения смогут овладеть этим навыком и повлияет ли на это их возраст.

В рамках 10-недельной программы обучения 14 человек с нормальным зрением и 12 слепых в возрасте от 21 до 79 лет обучались эхолокации на основе щелчков. В ходе эксперимента они учились распознаванию размера объектов, восприятию ориентации и виртуальной навигации.

К концу обучения добровольцы улучшили свою способность ориентироваться с помощью щелкающих звуков ртом, и некоторые люди даже показали результаты, сравнимые с опытными "эхолокаторами" — 7 человек, практикующих эхолокацию более 10 лет.

Результаты исследования показали, что ни возраст, ни слепота не были ограничивающими факторами в том, насколько хорошо участники могли научиться эхолокации. По мнению специалистов, обучение может быть использовано для реабилитации людей на ранних стадиях потери зрения.

"Люди, принявшие участие в нашем исследовании, сообщили, что обучение эхолокации оказало положительное влияние на их перемещение, независимость и благополучие, свидетельствуя о том, что улучшения, которые мы наблюдали в лаборатории, превысили положительные жизненные преимущества за ее пределами", — рассказал руководитель исследования Лор Талер.

Спустя три месяца после обучения исследователи провели опрос, выяснив, что все участники сообщали о большей легкости ориентации в обыденной обстановке. Более 80 % сказали, что чувствуют себя свободнее. Все это указывает, что обучение эхолокации может стать полезным новым инструментом для помощи людям с нарушениями зрения.