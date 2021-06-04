Друзья на века. Желание щенков общаться с людьми заложено генетически, - ученые

По мнению экспертов, их исследование можно будет использовать не только для дрессировки собак, но и для отслеживания их эволюции и процесса одомашнивания.

Новое исследование ученых, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что до 40% способности новорожденных собак контактировать с людьми формируется генетически, даже до того, как произошла какая-либо связь, пишет Science Alert.

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Иными словами, дружелюбие, которым славятся щенки, отчасти врожденное, хотя это проявляется немного по-разному в зависимости от генов животного.

Ученые считают, что их открытие может помочь в улучшении обучения служебных собак в будущем. В исследовании приняли участие 375 щенков со средним возрастом 8,5 недель.

Собак просили выполнить множество стандартных заданий, предназначенных для измерения их реакции на взаимодействие с людьми и их готовности к сотрудничеству.

Используя данные наблюдений, собранных в период с 2017 по середину 2020 года, зоопсихолог Эмили Брей из Аризонского университета и ее коллеги, создали статистическую модель, сравнивающую генетические факторы собак с факторами окружающей среды, при этом контролируя породу, пол, возраст и место, где животное выросло.

Молодые щенки были наиболее отзывчивыми, когда дрессировщик смотрел на контейнер, в котором хранилась еда, или указывал на него, хотя собаки выполняли приказы только тогда, когда взгляду или жесту предшествовал социальный сигнал (когда проводник разговаривал с собакой).

Другой тест показал, что щенки стремятся смотреть на дрессировщика, пока тот разговаривает, и подходить ближе, чтобы получить награду. Однако в эксперименте с закрытым контейнером, содержащим корм, животные меньше смотрели на людей. Исследователи считают, что хотя собаки хорошо реагируют на человеческие сигналы с самого начала, их способность полноценно общаться приходит немного позже.

"Результаты исследования показывают, что щенки отвечают взаимностью на человеческий взгляд и успешно используют информацию, предоставленную человеком в социальном контексте", — отмечает Брей.

Кроме того, появляется все больше доказательств того, что щенки разделяют ту же готовность к взаимосвязи и общению, что и человеческие младенцы, хотя ученым еще предстоит установить генетические факторы, которые могут стоять за этим поведением.

Также специалисты хотят найти конкретные гены, которые влияют на общительность щенков, что потребует полногеномный поиск ассоциаций, привлечения большего количества типов собак и более длительного периода наблюдения.

Помимо помощи в дрессировке собак, это исследование можно будет использовать для отслеживания их эволюции и одомашнивания — именно тогда, когда собаки начали демонстрировать такое поведение, став лучшим другом человека.