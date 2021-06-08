Люди обладают способностью регенерировать части тела, как саламандры, - ученые

По мнению группы исследователей, у людей есть "неиспользованная" способностью к регенерации потерянных конечностей.

Аксолотль, мексиканская саламандра, почти исчезнувшая в дикой природе, является "чемпионом по регенерации". Она способна воссоздать практически любую часть своего тела, включая мозг.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Изучение этой необычной амфибии помогло экспертам из биологической лаборатории MDI в Бар-Харборе, штат Мэн, США, сделать вывод, что у людей есть "неиспользованная" способность к регенерации, сообщает Daily Mail

Ученые попытались понять, почему этой саламандры не появляются рубцы, и почему она не реагирует на травмы так же, как мышь и другие млекопитающие.

Исследователи обнаружили, что иммунные клетки, называемые макрофагами, способствуют росту тканевых клеток у саламандры, но вызывают рубцы у мышей.

Ученые считают, что образование рубцов может быть причиной блокирования регенерации у млекопитающих и что в будущем блокирование мозговых сигналов, отвечающих за образование рубцов, может позволить людям отрастить потерянные конечности или улучшить общее состояние здоровья.

Доктор Джеймс Годвин и его коллеги сравнили молекулярную передачу сигналов после травмы у саламандры и у взрослой мыши, которая имеет ограниченную способность к регенерации.

Годвин говорит, что вместо того, чтобы восстанавливать утраченные или поврежденные части тела, млекопитающие обычно образуют рубцы на месте повреждения, который создает барьер для регенерации.

"Наше исследование показывает, что у людей есть неиспользованный потенциал к регенерации", — говорит он, "а решение проблемы образования рубцов может раскрыть этот скрытый потенциал".

"У аксолотлей нет рубцов, что позволяет им восстанавливать утраченные части тела. Если бы мы могли предотвратить образование рубцов, мы могли бы улучшить качество жизни стольких людей", — говорит ученый.

Саламандру аксолотля любят использовать в исследованиях регенеративной медицины из-за того, что она является единственной в своем роде "чемпионом по регенерации".

Хотя большинство саламандр обладают способностью к регенерации, аксолотли могут восстанавливать практически любую часть тела, включая мозг, сердце, челюсти, конечности, легкие, яичники, спинной мозг, кожу, хвост и многое другое.

Поскольку эмбрионы и молодые особи млекопитающих обладают способностью к регенерации, например, человеческие младенцы могут восстанавливать сердечную ткань, а дети могут регенерировать кончики пальцев, вполне вероятно, что взрослые млекопитающие сохраняют генетический код для регенерации.

Годвин сравнил иммунные клетки саламандры, называемые макрофагами, с клетками мыши в надежде выяснить, что в аксолотле способствует регенерации. Ранее Годвин выяснил, что макрофаги имеют решающее значение для регенерации.

Предыдущие исследования показали, что, когда запасы макрофагов у саламандры истощаются, аксолотль образует рубец вместо того, чтобы регенерировать, как и млекопитающие.

Когда мышь и саламандра подвергались воздействию бактерий, грибов и вирусов, передача сигналов макрофагов у обоих была одинаковой.

Ситуация изменилась, когда были нанесены увечья подопытным. Тогда передача сигналов макрофагами в аксолотле приводила к росту новой ткани, а у мышей — к рубцеванию.

Ученые обнаружили, что сигнальный ответ класса белков, называемых толл-подобными рецепторами, которые позволяют макрофагам распознавать такую ​​угрозу, как инфекция или травма, был абсолютно разным у аксолотля и мыши.

Открытие альтернативного пути передачи сигналов, совместимого с регенерацией, может в конечном итоге привести к регенеративной медицине для лечения людей, говорят ученые.

Хотя возможность отрастить утраченные конечности человеком в ближайшем будущем кажется нереальной, существуют значительные возможности для методов лечения, которые улучшают клинические исходы при заболеваниях, в которых рубцы играют основную роль в патологии, говорят ученые.