Под Лас-Вегасом заработал Hyperloop Илона Маска

Пока пассажиры могут передвигаться по туннелям со скоростью всего 64 км/ч.

Примерно через два года после утверждения проекта и через год после завершения строительства туннеля транспортная петля The Boring Company под Конференц-центром Лас-Вегаса начала перевозку пассажиров. Об этом сообщает New Atlas.

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На данный момент система доставляет посетителей конвенций между станциями метро под зданием. Ожидается, что открывшийся участок станет частью будущей транспортной сети, которая охватит весь город.

В нынешнем состоянии петля под Конференц-центром Лас-Вегаса состоит из пары туннелей с односторонним движением, которые соединяют три пассажирских станции, построенные на глубине около 12 м под землей. Весь путь длиной 2,7 км можно преодолеть менее чем за две минуты, при этом пассажиры передвигаются на Tesla с водителями на максимальной скорости около 64 км/ч.

Очевидно, что это далеко от планов Илона Маска, который хотел, чтобы пассажиры могли передвигаться в подземных туннелях автономно и на высоких скоростях. На сайте The Boring Company по-прежнему утверждается, что автомобили в туннелях Loop могут передвигаться со скоростью 240 км/ч.

Несмотря на то, что первая коммерческая реализация проекта получилась не слишком впечатляющей, компания заявляет, что Loop может перевозить 4400 пассажиров в час. Пока в планах у компании расширить свои систему, сделав новую остановку в соседнем казино, и в конечном итоге, рядом с другими достопримечательностями города.

Концепция называется Vegas Loop и может включать до 43 станций, перевозя 51 тыс. пассажиров в час.