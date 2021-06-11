Прятались, но их нашли. Системы поиска ядерных бомб обнаружили скрытую популяцию синих китов

Ученые обнаружили в Индийском океане совершенно новую популяцию карликовых синих китов, которым десятилетиями удавалось ускользать от обнаружения, несмотря на их огромные размеры.

Ученые обнаружили скрытую популяцию карликовых синих китов, проанализировав акустические данные, собранные системой обнаружения подводных ядерных бомб. Акустические системы зафиксировали уникальную песню, которую ученые никогда раньше не слышали, сообщает Live Science

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Новая популяция карликовых синих китов (Balaenoptera musculus brevicauda), подвида синих китов, максимальная длина которых достигает 24 метров, теперь называется популяцией Чагос по названию группы островов в Индийском океане недалеко от места обитания группы китообразных.

"Мы все еще обнаруживаем пропавшие популяции самого большого из когда-либо существовавших животных", — говорит Трейси Роджерс, морской эколог из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Австралии.

"Синих китов, как правило, трудно найти", — говорит Эммануэль Лерой, научный сотрудник UNSW. "Они оказались на грани исчезновения из-за промышленного китобойного промысла, и они очень медленно восстанавливаются".

По данным Центра биологического разнообразия, в настоящее время в Южном полушарии обитает от 5000 до 10000 синих китов, по сравнению с примерно 350 000 популяцией до начала китобойного промысла. По словам Лероя, те немногие, что остаются, часто живут одиночками и разбросаны на большой территории, поэтому их легко пропустить.

"Лучший способ их изучить — это пассивный акустический мониторинг", — говорит Лерой. "Но это означает, что нам нужны гидрофоны, которые делают записи в разных частях океана".

[ + – ] Карликовый синий кит Фото: Live Science

В Индийском океане установлено ограниченное количество научных акустических систем. Поэтому ученые воспользовались подводными детекторам ядерных бомб, принадлежащим Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) — международной организации, которая использует глобальную подводную акустическую ретрансляционную сеть для обнаружения незаконных испытаний ядерных бомб в Мировом океане. Это дало исследователям доступ к набору долгосрочных данных о шумах в Индийском океане.

"Я думаю, это здорово, что та же самая система, которая защищает мир от ядерных бомб, доступна ученым и позволяет заниматься морской наукой, что было бы невозможно без таких сложных гидроакустических систем", — говорит Роджерс.

Проанализировав данные, исследователи обнаружили особую песню синего кита, которую раньше не они слышали.

"Песни синих китов очень просты в том смысле, что у них одна и та же повторяющаяся структура", — говорит Лерой. "Но у каждого подвида и популяции синего кита свой тип песни".

Как правило, песни синих китов длинные, имеют низкую частоту, иногда ниже того, что люди способны слышать, до 20 герц, высокую интенсивность и повторяются через регулярные промежутки времени. Но у разных групп китов есть звуки, которые различаются по продолжительности, структуре и количеству отдельных отрывков.

Песня Чагос, принадлежащая новой популяции карликовых синих китов, состоит из трех частей, первая из которых является наиболее сложной, за ней следуют две основные части.

"Эта новая песня китов была доминирующей частью звукового ландшафта центральной экваториальной части Индийского океана в течение последних почти 18 лет", — говорит Роджерс. Из-за широкого распространения, исследователи уверены, что песня принадлежит совершенно новой популяции китов, а не просто нескольким одиноким катам. Однако точный размер этой новой популяции остается загадкой.

"К сожалению, мы не имеем представления о размере популяции карликовых синих китов", — сказал Лерой. "Акустические данные пока не могут дать нам эту информацию".

"Обнаружение новой популяции карликовых синих китов в Южном полушарии является захватывающим событием", — говорит Роджерс.

Необходима визуальная идентификация для окончательного подтверждения существования популяции Чагос, но ученые уверены, что лишь вопрос времени.

Еще в декабре 2020 года во время другого исследования с использованием акустических систем, соавторами которого были Роджерс и Лерой, ученые обнаружили другую новую популяцию синих китов возле Омана.

"Новые данные дают нам возможность говорить уже о пяти популяцих карликовых синих китов в Индийском океане", — говорит Роджерс.