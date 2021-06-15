Грядет новая битва. Halo Infinite обещает эпические многопользовательские сражения (видео)

Вышел новый трейлер "Halo Infinite", демонстрирующий невероятные сражения на фоне обещания, что мы наконец исследуем искусственное кольцо размером с планету.

Свежий двухминутный ролик дебютировал на крупной игровой конференции E3, которая проходит виртуально в этом году из-за пандемии. Ожидается, что игра Microsoft, отложенная с декабря 2020 года отчасти из-за пандемии, выйдет в 2021 году для Xbox One, Xbox X|S и Windows 10, сообщает Space.com

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"Независимо от того, являетесь ли вы игроком, готовым опробовать новую кампанию Мастера Чифа или новичком во франшизе, Halo Infinite основывается на классическом геймлее игры-песочницы, включая Big Team Battle и Arena", — сказано в описании трейлера.

В трейлере показан сценарий аркадного шутера "захват флага" между суперсолдатами игры, известными как спартанцы. Спартанцы сражаются на планете с земной гравитацией, за исключением того, что они прыгают необычно высоко и выдерживают большие удары с помощью своих экзоскелетов.

В трейлере показали наличие пушек, взрывов и какой-то миниатюрный самолет. Вы также слышите, как компьютерный рассказчик комментирует происходящее и подбадривает вас по ходу битвы. "Флаг наш", — говорит рассказчик, когда спартанец мчится под красным флагом. "Пожалуйста, тащите его как можно скорее", — добавляет рассказчик, в то время как спартанец пытается избежать взрыв.

Франшиза Halo началась в 2001 году. С тех пор игра превратилась в сложное повествование, включающее все, от шутера от первого лица до сценариев стратегии в реальном времени. Оригинальная трилогия фокусируется на межзвездной войне между пришельцами (Ковенантами) и человечеством, которое защищает себя с помощью искусственного супероружия планетарного размера, называемого Halo Array.

Первая игра "Halo" была создана под влиянием основных элементов космической научной фантастики, таких как серия "Мир Кольца" Ларри Нивена.

По словам Microsoft, мы увидим кольцо Halo поближе в новой игре. "Начните заново и оденьте броню величайшего героя человечества, чтобы испытать эпическое приключение и, наконец, исследовать масштабы самого кольца Halo", — говорится на сайте игры. На сайте также сказано, что фанаты игры могут ожидать возвращения Мастера Чифа, сыгравшего ключевую роль в оригинальной трилогии.

В игре также будет новая система настройки спартанской брони и возможность играть в двух режимах: Big Team Battle и Arena.