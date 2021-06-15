Космические сверла. Астрономы обнаружили крупнейшие вращающиеся структуры во Вселенной

Тем не менее исследователи пока не понимают, почему они начали вращаться и какая именно сила привела их в движение.

Согласно новому исследованию ученых, опубликованному в журнале Nature Astronomy, некоторые космические нити, которые являются крупнейшими известными структурами во всей Вселенной, вращаются вокруг своей центральной оси наподобие гигантских сверл, пишет Futurism.

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Однако эксперты понятия не имеют, почему нити начали вращаться и какая именно сила привела их в движение. Ведь Большой взрыв не наделил бы Вселенную каким-либо изначальным вращением. Таким образом, все, что заставляло эти нити вращаться, должно было появиться позже в истории, когда образовались структуры.

Ноам Либескинд, космолог из Потсдамского астрофизического института в Германии, добавил, что ранее ученые предполагали, что самыми большими вращающимися объектами в космосе являются отдельные скопления галактик, которые могут двигаться чрезвычайно медленно вокруг своих осей.

"Космические нити настолько обширные структуры, что целые галактики — это просто пылинки. Эти огромные нити намного, намного больше, чем скопления", — отметил Либескинд.

Исследователи все еще ищут возможные ответы, и эта задача еще более усложняется тем фактом, что только некоторые нити вращаются, в то время как другие более статичны.

Одно из возможных объяснений этого вращения состоит в том, что, поскольку мощные гравитационные поля этих нитей притягивали газ, пыль и другой материал внутри них, чтобы они схлопывались вместе, возникающие в результате силы сдвига могли раскрутить этот материал. Тем не менее, пока ученые не знают, что может вызвать крутящий момент такого масштаба.