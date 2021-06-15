Космические сверла. Астрономы обнаружили крупнейшие вращающиеся структуры во Вселенной
Тем не менее исследователи пока не понимают, почему они начали вращаться и какая именно сила привела их в движение.
Согласно новому исследованию ученых, опубликованному в журнале Nature Astronomy, некоторые космические нити, которые являются крупнейшими известными структурами во всей Вселенной, вращаются вокруг своей центральной оси наподобие гигантских сверл, пишет Futurism.
Однако эксперты понятия не имеют, почему нити начали вращаться и какая именно сила привела их в движение. Ведь Большой взрыв не наделил бы Вселенную каким-либо изначальным вращением. Таким образом, все, что заставляло эти нити вращаться, должно было появиться позже в истории, когда образовались структуры.
Ноам Либескинд, космолог из Потсдамского астрофизического института в Германии, добавил, что ранее ученые предполагали, что самыми большими вращающимися объектами в космосе являются отдельные скопления галактик, которые могут двигаться чрезвычайно медленно вокруг своих осей.
"Космические нити настолько обширные структуры, что целые галактики — это просто пылинки. Эти огромные нити намного, намного больше, чем скопления", — отметил Либескинд.
Исследователи все еще ищут возможные ответы, и эта задача еще более усложняется тем фактом, что только некоторые нити вращаются, в то время как другие более статичны.
Одно из возможных объяснений этого вращения состоит в том, что, поскольку мощные гравитационные поля этих нитей притягивали газ, пыль и другой материал внутри них, чтобы они схлопывались вместе, возникающие в результате силы сдвига могли раскрутить этот материал. Тем не менее, пока ученые не знают, что может вызвать крутящий момент такого масштаба.