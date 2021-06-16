Ученые превратили улиток в киборгов и стали свидетелями настоящего побоища (видео)

Чтобы понять как микроскопические сухопутные улитки P. hyalina защищаются от своих хищников, эксперты прикрепили к их врагам крохотный компьютер и проследили за ними.

Ученые из Мичиганского университета применили необычный подход к сохранению дикой природы: превратили врагов, находящихся под угрозой животных, в киборгов, чтобы следить за ними и изучать, как они охотятся, пишет Futurism.

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Еще в 1970-х годах на островах Общества во Французской Полинезии ученые ввели инвазивную улитку под названием розовая волчья улитка (лат. Euglandina rosea). Однако то, что последовало за этим, было настоящей кровавой бойней, так как инвазивная улитка уничтожила почти все местные виды древесных улиток в этом районе.

Это была разрушительная потеря биоразнообразия, но пяти видам удалось выжить, включая Partula hyalina. Теперь, благодаря исследованию, опубликованному в журнале Communications Biology, исследователи наконец выяснили как им это удалось.

Обе улитки — P. hyalina и охотящаяся на нее розовая волчья улитка, ведут ночной образ жизни. Однако исследование показало, что раковины P. hyaline способны отражать намного больше солнечного излучения, чем розовой волчьей улитки, что позволяет P. hyaline подниматься выше по кронам деревьев и оставаться на ярком свету, опасном для их сородичей.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи из Мичиганского университета приклеили крошечный компьютер под названием Michigan Micro Mote (M3) к раковине розовой волчьей улитки и использовали данные с ее солнечных панелей в качестве индикатора того, сколько солнечного света могут выдержать улитки.

Но вот P. hyalina - угрожаемый вид, находящийся под охраной, поэтому снижающие выживаемость манипуляции с ним запрещены. В результате чего биологи решили закрепить устройство на листьях, на которых обитали эти улитки (они питаются по ночам, а дни проводят, закрепившись на нижней поверхности).

Работа полностью подтвердила первоначальную гипотезу команды. В середине дня листья, на которых живут P. hyalina, получали вдесятеро больше солнечного света. Даже если бы E. rosea совершали вылазки за P. hyalina в течение ночи, они вряд ли бы успевали спуститься до наступления дня и укрыться от излучения, чреватого для них быстрым пересыханием и перегревом.