Это победа: ученые решили главную проблему квантовых компьютеров
Исследователи из МТИ нашли способ сделать квантовые вычисления безошибочными.
Исследователи Массачусетского технологического института (МТИ) значительно продвинулись на пути усовершенствования квантовых вычислений, продемонстрировав технику, которая устраняет общие ошибки в самой важной операции квантовых алгоритмов — операции с двумя кубитами, или "вентиле".
Об этом сообщается на сайте института.
"Несмотря на огромный прогресс на пути к возможности выполнять вычисления с низким уровнем ошибок со сверхпроводящими квантовыми битами (кубитами), ошибки в двухкубитных вентилях, одном из строительных блоков квантовых вычислений, все еще имеют место быть", — говорит Ёнкю Сун, аспирант МТИ. "Мы продемонстрировали, как можно резко сократить количество таких ошибок".
В квантовых компьютерах обработка информации — чрезвычайно тонкий процесс, выполняемый хрупкими кубитами, которые подвержены декогеренции, т.е. потере связи вследствие взаимодействия квантовомеханической системы с окружающей средой.
Ранее исследователи предлагали создать настраиваемые элементы связи, позволяющие включать и выключать двухкубитные взаимодействия для управления операциями, сохраняя хрупкие кубиты. Идея настраиваемого ответвителя также была процитирована инженерами Google в ходе недавней демонстрации преимущества квантовых вычислений над классическими вычислениями.
При использовании этого метода устранение ошибок похоже на очистку луковицы: очистка одного слоя открывает следующий. В этом случае, даже при использовании перестраиваемых элементов связи, двухкубитовые вентили все еще были подвержены ошибкам, возникающим в результате остаточных нежелательных взаимодействий между двумя кубитами и между кубитами и устройством связи. В результате, генерировались новые ошибки, количество которых увеличивалось с увеличением количества кубитов и вентилей, что негативно влияло на работу квантовых процессоров. Но теперь ученые предлагают новый подход.
"Теперь мы пошли дальше концепции настраиваемого ответвителя и достигли 99-процентной точности работы двух основных типов вентилей с двумя кубитами, известных как вентили Controlled-Z и вентили iSWAP", — говорит Уильям Д. Оливер, сотрудник лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института. "Шлюзы с более высокой точностью увеличивают количество операций, что дает возможность выполнять более сложные алгоритмы и в более крупных масштабах".
Чтобы устранить ошибки, возникающие в ходе взаимодействия кубит-кубит, исследователи использовали более высокие уровни энергии ответвителя. В предыдущей работе такие энергетические уровни ответвителя игнорировались.
"Усовершенствованные управление и конструкция ответвителя — ключ к адаптации кубит-кубитового взаимодействия", — гуверен Сун.
В квантовых компьютерах следующего поколения будут исправлены ошибки, а это означает, что будут добавлены дополнительные кубиты для повышения надежности и мощности квантовых вычислений.
По словам Оливера, устройства, использованные в исследовании, проведенном в лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института, сыграли фундаментальную роль в достижении повышения точности операций с двумя кубитами.
"Изготовление устройств с высокой когерентностью — это первый шаг к реализации высокоточного управления", — говорит он.
Сун считает, что "высокий уровень ошибок в двухкубитовых вентилях значительно ограничивает способность квантовых компьютеров запускать специальные приложения, способные решить такие задачи, как квантово-химическое моделирование". Но теперь и эта проблема будет устранена.
До сих пор на квантовых компьютерах моделировались только небольшие молекулы, и это моделирование можно было легко выполнить на обычных компьютерах.
"В этом смысле наш новый подход к уменьшению ошибок двухкубитных вентилей является своевременным в области квантовых вычислений и помогает решить одну из наиболее критических проблем с квантовым оборудованием сегодня", — говорит он.
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