Найдены следы последних динозавров, что бродили по Британии

Отпечатки лап динозавров обнаружили неподалеку от знаменитых белых Скал Дувра

В британском графстве Кент нашли отпечатки лап последних динозавров, что населяли Британию. Их возраст – более 110 миллионов лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Отпечатки были обнаружены на скалах и береговой линии Фолкстона, неподалеку от знаменитых Белых Скал Дувра, которые были образованы еще в меловой период и с давних времен служили ориентиром для моряков, подплывающих к Англии.

[ + – ] Белые Скалы Дувра

Новые отпечатки динозавров обнажились после сильных штормов. Считается, что их оставили по крайней мере шесть видов динозавров, в том числе анкилозавры, бронированные динозавры, похожие на живые танки; тероподы, трехпалые плотоядные динозавры; орнитоподы, травоядные динозавры, чье строение таза делает их похожими на птиц.

Также были найдены сразу шесть последовательно оставленных следов одного и того же животного. Размер следа – почти, как у слона и скорей всего его оставил орнитоподихнус, динозавр, чьи следы меньшего размера были обнаружены в Китае.

[ + – ] След орнитоподихнуса

Самый большой найденный след — 80 см в ширину и 65 см в длину — был идентифицирован как принадлежащий игуанодоноподобному динозавру.

Игуанодоны питались растениями, вырастали до 10 метров в длину и ходили на двух ногах.

Дэвид Мартил, профессор палеобиологии в Портсмутском университете, сказал, что это первый раз, когда следы динозавров были обнаружены в пластах, известных как "формация Фолкстон", так что вполне можно утверждать, что их оставили "последние динозавры, что населяли Британию".

[ + – ] Визуализация прогулки последних динозавров

Следы обнаружил Филип Хэдланд, местный энтузиаст и хранитель коллекций в Музее Гастингса. Он отметил, что наткнулся на необычные отпечатки еще в 2011 году и с той поры внимательно следил за тем, как они проявляются все больше и больше после штормов и эрозии почвы. Для того, чтобы подтвердить свои догадки, Хэдланд встречался с экспертами из Портсмутского университета.

[ + – ] Филип Хэдланд у своей находки

Динозавры населяли Землю около 66 миллионов лет назад, прежде чем они внезапно вымерли. Долгие годы считалось, что изменение климата разрушило пищевую цепочку огромных рептилий. Однако в 1980-х годах палеонтологи обнаружили слой иридия – элемента, который редко встречается на Земле, но в огромных количествах в космосе. Десять лет спустя ученые обнаружили массивный кратер Чиксулуб на возле мексиканского полуострова Юкатан, который относится к рассматриваемому периоду.

В настоящее время научное сообщество убеждено, что эти две находки связаны. И пласт иридия появился после того как на Землю рухнул гигантский астероид. Удар спровоцировал сейсмическую активность и выброс большой массы пыли и пепла, что в совокупности могло повлечь за собой изменение климата, а это, в свою очередь — изменение типа растительности и пищевых цепочек. Выживание динозавров в таких условиях стало невозможным.