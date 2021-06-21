Huawei презентовала своего первого виртуального человека - Lysa (видео)

Скорее всего, Lysa будет телеведущей.

Huawei создала виртуального человека — это девушка по имени Lysa.

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Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

"Технологии развиваются стремительно. Примером могут послужить рендеринг и 3D CAD, которые совместно с разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), виртуальной и дополненной реальности могут облегчить многие из повседневных задач", — сказано в сообщении.

Huawei недавно представила новый продукт, который не является смартфоном, планшетом, операционной системой или компьютером. Это Lysa, и, по словам Huawei, это первый персонаж компании в области цифрового искусства. Компания также поделилась видео, демонстрирующим возможности ИИ.

В ролике Lysa здоровается со зрителями, представляется всем, как "первый персонаж цифрового искусства компании Huawei", а также заявляет, что станет отличной телеведущей.

Согласно заявлениям разработчиков, она была создана с использованием новейших технологий. Выглядит она действительно очень реалистично.

Стоит отметить, что видео, размещенное в YouTube — это анонс предстоящей презентации, так что придется подождать дополнительной информации о том, что компания на самом деле планирует делать с этим виртуальным персонажем.

Напомним, что в ходе выставки CES 2020 южнокорейский производитель Samsung презентовал своего виртуального человека по имени Neon.

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