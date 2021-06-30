Кусок глины указал ученым, что Марс мог быть пригодным для жизни

Эксперты обнаружили признаки глауконитоподобной глины, которая формировалась в стабильных условиях на протяжении длительного времени.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, команда ученых из Испании, Франции и США описывает изучение глинистых минералов, извлеченных из кратера Гейл марсоходом Curiosity еще в 2016 году, и то, что они в результате обнаружили, пишет Space.com.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В 2016 году марсоход Curiosity NASA пробурил поверхность Марса внутри кратера Гейл. Затем марсоход извлек образцы глинистых минералов и использовал свои инструменты для анализа материала.

Исследователи внимательно изучили результаты анализа и выявили, что он очень сильно напоминает земные глауконитовые глины. Глауконит — сложный калийсодержащий водный алюмосиликат, минерал из группы гидрослюд.

Он почти всегда встречается в виде яйцевидной формы в отложениях, карбонатах и песчаниках — образование требующее стабильных условий в течение долгого периода времени.

Открытие подобной глины на Марсе предполагает, что она, вероятно, формировалась в стабильных условиях на протяжении длительного времени, возможно, миллионов лет. Это говорит о том, что по крайней мере для одной части Марса в течение миллионов лет условия были в какой-то степени пригодны для жизни.

Предыдущее исследование показало, что кратер Гейла когда-то был заполнен водой, образуя озеро, которое просуществовало несколько миллионов лет примерно 3,5 миллиарда лет назад. Исследователи полагают, что в то время на Марсе была гораздо более плотная атмосфера, способствующая образованию устойчивой поверхностной воды.

Глауконитоподобная глина, найденная Curiosity, также предполагает, что температура в течение этого периода времени составляла в среднем от -3 до 15 °C и что рН воды в кратере был нейтральным, что является положительным признаком существования жизни.

Эксперты отмечают, что их находки не являются доказательством существования жизни на Марсе, но предполагают, что было время, в течение которого условия на поверхности планеты были благоприятными для ее присутствия.