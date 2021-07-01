Десять украинских стартапов, которые добились результатов на международном рынке

Известный венчурный инвестор Эним Халли считает, что Украина становится новым мировым стартап-хабом. Украинские стартапы поднимают инвестиции на десятки миллионов долларов, сотрудничают с топовыми международными компаниями и привлекают клиентов со всего мира. Десять сильных примеров собрали в статье.

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1. Preply

В 2013 году Кирилл Бигай, Сергей Лукьянов и Дмитрий Волошин основали онлайн-платформу по подбору репетиторов иностранных языков. За несколько лет сервис превратился в крупный образовательный маркетплейс: он объединяет больше 40 тысяч репетиторов и сотни тысяч учеников из 180 стран.

В двух офисах компании в Киеве и Барселоне работают около 250 человек. За последние два года стартап привлек суммарно больше 45 миллионов долларов инвестиций, которые планирует потратить на масштабирование.

2. Restream

Андрей Суржинский и Александр Худа в 2015 году создали сервис для стримеров, позволяющий транслировать видео одновременно на нескольких платформах. Сегодня Restream пользуются 2,5 миллиона человек со всего мира, которые запускают около 8 миллионов трансляций в месяц.

У компании два офиса: в Киеве и Остине (США). Среди корпоративных клиентов — Microsoft, Cisco, BMW, ВОЗ, Louis Vuitton, CNN. В 2020 году стартапу удалось привлечь 50 миллионов долларов от инвесторов.

3. Grammarly

Один из самых успешных примеров украинских стартапов. В 2009 году Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер основали сервис проверки английского правописания. Сейчас у компании больше 30 миллионов пользователей по всему миру, в том числе топовые корпорации: Cisco, Boeing, Dell и другие.

В 2019 году стартап стал «единорогом»: потенциальные инвесторы оценили его в 1 миллиард долларов. Команда Grammarly, состоящая больше чем из 500 человек, работает в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Ванкувере и Киеве.

4. GitLab

В 2011 году Дмитрий Запорожец решил создать более удобную альтернативу сервису GitHub: платформу для совместной работы над кодом. Проект оценили программисты по всему миру, он начал быстро расти и привлекать инвестиции. В 2018 году GitLab стал «единорогом», а еще через год был оценен в 2,8 миллиарда долларов, превратившись в один из самых дорогих стартапов в мире.

Среди клиентов GitLab — больше тысячи компаний, в том числе IBM, Alibaba Group, NASA, Sony, SpaceX. Американский Forbes несколько лет подряд включает GitLab в список лучших стартапов-работодателей США.

5. Petcube

В 2012 году Алекс Нескин, Ярослав Ажнюк и Андрей Клен решили создать устройство, которое будет развлекать домашних животных в отсутствие хозяев. Так появился Petcube — небольшой куб, в который встроены камера, микрофон и лазерная указка. Через год проект взлетел благодаря успеху на Kickstarter, собрав рекордную на тот момент для Украины сумму — 251 тысячу долларов.

В течение нескольких лет Petcube привлек около 25 миллионов долларов инвестиций и был признан лучшим hardware-стартапом Европы. Сейчас команда Petcube состоит примерно из 50 человек, большинство работают в Украине. Производятся продукты в Китае, а продаются онлайн в США.

6. Ajax Systems

Александр Конотопский основал компанию по производству охранных систем Ajax Systems в 2011 году. Но первый успех пришел только через три года, когда стартап представил инновационный продукт: полноценную охранную систему с беспроводными датчиками, облачным сервером и протоколом связи.

В 2017-м компания вышла на международный рынок и вскоре стала самой титулованной беспроводной системой безопасности в Европе, завоевав несколько наград на профессиональных выставках. Сегодня Ajax Systems работает на 93 рынках с представительствами в Украине, ОАЭ, Великобритании и готовится к выходу на IPO.

7. Logaster

Бизнес-идея родилась из личной потребности: в 2008 году Александр Олейник и Евгений Касинский стали создавать сайты. Каждому из них нужен был логотип. Предприниматели придумали онлайн-сервис, который создает лого за пару секунд на основе названия и сферы деятельности компании.

В 2012 году сервис заработал, а через два года начал завоевывать международные рынки. Сегодня его используют в 177 странах — от Бразилии до Японии. Каждый месяц сайт посещает больше 2 миллионов человек.

За последний год платформа преодолела отметку в 15 миллионов созданных логотипов. В фокусе внимания компании — разработка новых продуктов, которые будут полезны предпринимателям.

8. Allset

В 2015 году Стас Матвиенко и Анна Полищук создали онлайн-платформу для мобильных платежей, но позже модернизировали бизнес-идею, придумав приложение для клиентов ресторанов. Allset помогает сэкономить время тем, кто не любит долго ждать в заведении: зарезервировать столик, заранее оформить заказ и оплатить его.

Стартап базируется в Лос-Анджелесе и работает только на американском рынке, сотрудничая с 2,5 тысячами ресторанов. Через приложение обработано уже больше 1 миллиона заказов. В 2019 году Allset стал партнером Google, чтобы упростить процесс бронирования при помощи Google Maps. А недавно Forbes включил компанию в список лучших стартапов-работодателей США.

9. Reface

В 2011 году Роман Могильный, Олесь Петрив и Ярослав Бойко создали компанию, занимавшуюся технологиями машинного обучения, а в 2018-м — придумали приложение по замене лиц на фото. Оно быстро завоевало популярность. Помогли, в том числе, знаменитости вроде Илона Маска и Снуп Догга, которые активно делились фотографиями, сделанными с помощью программы.

2020 год стал прорывным для Reface: приложение вышло в топ App Store в более чем сотне стран, включая США, и было признано приложением года по версии Google. Кроме того, Reface удалось привлечь инвестиции (5,5 миллиона долларов) от американского венчурного фонда Andreessen Horowitz.

10. Rentberry

Сервис для долгосрочной аренды жилья основали Алексей Любинский и Лилия Остапчук. Идея стартапа родилась в 2014 году, когда ребята переехали в Кремниевую долину и столкнулись с трудностями поиска квартиры. Было решено создать платформу, которая переносит весь процесс в интернет и делает подачу документов прозрачной.

Бизнес-идея точно попала в боли потенциальных клиентов: о стартапе рассказали топовые американские СМИ, в том числе Forbes, NBC, Wall Street Journal. Позже Rentberry масштабировали на Европу и Азию, сейчас сервис доступен в более чем 40 странах. За время существования стартап привлек 13 миллионов инвестиций.