Когда человечество вымрет: ученые рассказали, что тогда произойдет с планетой

О том, что случится с природой, после того, как все люди исчезнут с лица земли, эксперты описали в своем кратком хронологическом руководстве.

Как все мы с вами знаем, конец человечества неизбежен и рано или поздно на земле не останется ни единого homo sapiens. Какая именно причина приведет к массовому вымиранию пока точно неизвестно, однако, что будет с планетой после нас, ученые представили в своем небольшом руководстве, пишет Science Focus.

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Спустя 2 дня

Без активного технического обслуживания и откачки городские метро заполнятся водой и станут непроходимыми.

Спустя неделю

Топливо у аварийных генераторов, перекачивающих теплоноситель в атомные электростанции, закончится. Примерно 450 реакторов по всему миру начнут расплавляться.

Фото: Science Focus

Через 1 год

Домашние и сельскохозяйственные животные, головные и платяные вши вымрут, в то время как городские тараканы в умеренных широтах замерзнут насмерть.

Спустя 3 года

Трубы в холодных регионах начнут трескаться и ломаться, заливая водой города. Здания потеряют структурную целостность, поскольку будут сильно изменяться из-за перепадов температуры.

Фото: Science Focus

20 лет после вымирания человека

Панамский канал закроется, присоединившись к Северной и Южной Америке. Многие сельскохозяйственные культуры исчезнут из-за вытеснения дикими сортами.

Через 300 лет

Большинство в мире мостов рухнут. Плотины засорятся илом и начнут переполняться, смывая целые города. По мере восстановления исчезающих видов, пригороды превратятся в леса.

Фото: Science Focus

После 100 000 лет

Содержание CO₂ в атмосфере вернется к доиндустриальному уровню. Микробы эволюционируют, превратившись в биоразлагаемый пластик. Плутониевые бомбы, сделанные в эпоху людей, станут безопасными в использовании.

Фото: Science Focus

Спустя 10 000 000 лет

Бронзовые скульптуры все еще можно будет узнать, как и лица на горе Рашмор. Жизнь все еще буде процветать на Земле, но уже в новых формах.