Неожиданная находка. В Иерусалиме обнаружили ископаемые зубы акулы из мелового периода

Ученые предполагают, что находка могла быть ценным предметом коллекционеров или иметь важное значение для тогдашних народов.

Что удивило экспертов больше всего, так это место обнаружения. Старый город Иерусалима находится не только далеко в глубине страны, но и на высоте более 700 м. Это не то место, где можно ожидать найти морские окаменелости, пишет IFLS.

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Тем не менее, это действительно то, что обнаружили археологи, раскопавшие дом возрастом 2900 лет. По их мнению, зубы попали в священный город из-за вмешательства человека.

"Эти окаменелости не находятся в их первоначальном расположении, поэтому их переместили. Скорее всего, для какого-то народа они были очень ценными, но мы не знаем почему", — рассказал доктор Томас Тюткен из Майнцского Университета.

Находка была сделана при раскопках деревни Силуан, которая, была частью первоначального Иерусалима. Зубы нашли в материале, который использовался для заполнения "каменного бассейна", действовавшего как часть водоснабжения во время переоборудования в большой дом.

Также в материале были рыбьи кости, но они определенно не связаны с зубами. Кости были пищевыми отходами примерно того времени, когда построили дом. Половина из них была из египетской лагуны Бардавиль, в то время как зубы в десятки тысяч раз старше.

"Сначала мы предположили, что зубы акулы были остатками пищи, выброшенной почти 3000 лет назад, но когда мы направили нашу статью на публикацию, один из рецензентов указал, что находка была похожа на зубы древних акул, которые вымерли по меньшей мере 66 миллионов лет назад", — отметил Тюткен.

Нам пришлось вернуться к образцам и измерять органическое вещество, химический состав и кристалличность зубов, которые подтвердили, что действительно все окаменелости были зубами акулы. Их изотопный состав стронция указывает на возраст около 80 миллионов лет.

Все 29 зубов акулы, найденных до сих пор в этом районе, относятся к верхнему мелу. Подобные окаменелости можно найти в естественной среде обитания в Негеве, по крайней мере, в 80 км и намного ближе к уровню моря.

После дальнейшего исследования Тюткен и его коллеги с тех пор нашли зубы различных видов акул мелового периода в других местах археологических раскопок той же эпохи, что указывает на то, что их ценность была широко распространена.

"Наша гипотеза состоит в том, что зубы были собраны коллекционерами, но у нас нет ничего, что могло бы это подтвердить. Нет никаких следов износа, которые могли бы свидетельствовать о том, что они использовались в качестве орудий труда, и никаких сверлильных отверстий, указывающих на то, что они могли быть ювелирными изделиями", — заключил Тюткен.