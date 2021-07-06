Ученые рассказали, сможет ли выжить жизнь, если атмосфера вдруг исчезнет

Атмосфера не только является одним из самых важных источников для существования жизни, но и защищает людей от вредного влияния космоса.

Атмосфера представляет собой смесь газов, окружающих нашу планету. Мы также называем ее воздухом. Газы в атмосфере включают азот, кислород и углекислый газ. Вместе с водяным паром атмосфера позволяет организмам поддерживать жизнь, пишет Science Focus.

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Но что если атмосфера вдруг исчезнет?

Если бы кто-то высосал всю атмосферу, большинство высших позвоночных (включая людей) задохнулись бы за считанные секунды. Другие наземные животные последуют за ними на протяжении нескольких минут, растения — в течение нескольких часов.

Между тем, внезапное падение давления оказало бы любопытное влияние на моря. При нормальной температуре атмосферы, отсутствие давления позволило бы самым быстро движущимся молекулам улетучиваться в виде газа (закипеть). Однако, по мере продолжения этого процесса, останутся только самые медленные молекулы, так что остальная часть воды очень быстро замерзнет.

Уровень моря существенно снизится, но в оставшейся воде все равно будет растворенный кислород, так что морская жизнь, в частности глубоководные организмы, сможет выжить дольше.

Но при отсутствии нового кислорода, растворяющегося в атмосфере, количество воды будет неуклонно уменьшаться по мере того, как мертвые организмы начнут опускаться на дно. Для полного истощения самого глубокого океана потребуется 500 лет.

Среди существ, которые смогут уцелеть будут анаэробные и хемосинтетические бактерии (хемолитоавтотрофы), живущие вокруг источников серы на морском дне. Вулканы по-прежнему будут закачивать углекислый газ в атмосферу.

Тем не менее уже примерно через полтора миллиарда лет действие бактерий и водорослей на мелководье в конечном итоге может заменить атмосферу.