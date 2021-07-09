Готовимся к удару астероида. Спутники связи спасут Землю от столкновения, - ученые

Если астероид будет угрожать нашей планете, переделанные телекоммуникационные спутники смогут отразить потенциальную опасность.

Согласно исследованию европейской аэрокосмической компании Airbus, большие спутники, используемые для телевещания, можно быстро и легко перепрофилировать в качестве отражателей астероидов, если космический камень будет угрожать Земле, сообщает Space.com

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Телекоммуникационные спутники, которые находятся на геостационарной орбите на высоте 36 000 километров, вращаются вокруг Земли со скоростью, соответствующей вращению планеты, постоянно находясь в подвешенном состоянии над определенным регионом. Эти спутники обычно очень большие, как маленький автобус. Они могут весить от 4 до 6 тонн, что даст им достаточно силы, чтобы повлиять на траекторию приближающегося астероида.

По словам Альберта Фальке, который руководил исследованием в Airbus, потребуется около 10 таких космических аппаратов, которые за короткий промежуток времени столкнутся с астероидом шириной 300 метров, чтобы он изменил свою траекторию и избежал столкновения с Землей.

В потенциальном сценарии, во время исследования Airbus, говорится о том, что, если астрономы обнаружат астероид, который идет на столкновение столкновения с Землей, всем производителям спутников по всему миру придется начать преобразование телекоммуникационных спутников, которые они в настоящее время строят, в противоастероидное оружие. Все запуски в космос должны быть осуществлены в течение примерно одного месяца, чтобы достичь астероида примерно в одно и то же время.

Комбинированный эффект столкновения спутников с астероидом может изменить его траекторию всего на дюйм или два, но этого будет достаточно, чтобы сбить его с курса и предотвратить катастрофу, если сделать это задолго до ожидаемого удара, говорят ученые.

"Мы думаем, что нужно сделать от 10 до 15 запусков в течение одного месяца по всему миру", — говорит Фальке.

Airbus выбрал доступные технологии вместо того, чтобы строить новый космический корабль полностью с нуля по одной простой причине: астрономы могут заметить астероид, летящий к Земле незадолго до столкновения. Миссия по отклонению астероида может занять от шести до 18 месяцев, чтобы достичь своей цели, а у инженеров останется всего около шести месяцев на то, чтобы подготовить корабль.

"Обнаружение астероидов за последние десятилетия значительно улучшилось", — говорит Фальке. "Существуют программы наблюдений, которые в основном финансируются NASA. Поэтому все большие астероиды размером в 1 км и больше должны быть уже нам известны. Но, конечно, есть такие, которые нельзя было увидеть в прошлом, потому что их период обращения составляет от шести до восьми лет, и их последний близкий подлет к Земле, возможно, был до того, как были установлены мощные телескопы", — говорит он.

"Теоретически возможно, что астероид будет обнаружен завтра, и до разрушительного столкновения с Землей останется всего несколько месяцев", — говорит Фальке. "Некоторые более мелкие космические тела, такие как метеорит Челябинск, упавший в 2013 году, который вызвал ударную волну, в результате которой пострадали около 1200 человек в России, могут прилететь совершенно незамеченными".

Чтобы иметь возможность выполнить миссию по спасению Земли на орбите, телекоммуникационные спутники должны быть оснащены специальным модулем, который обеспечивает связь в глубоком космосе, а также навигацию и наведение, необходимые для сближения с астероидом. Эти модули еще предстоит разработать. В идеале их нужно построить и испытать заранее, чтобы они были готовы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, говорят ученые.

Человечество, по мнению Фальке, должно хотеть быть готовым. Если астероид шириной 300 м, такой как предполагается в исследовании Airbus, упадет где-нибудь в Центральной Европе, это вызовет широкомасштабные разрушения по всему континенту.

"Такое столкновение вызовет ударную волну, а также огненные бури и землетрясения", — говорит Фальке. "Я думаю, что придется эвакуировать всю Европу, а вся флора и фауна будут уничтожены в течение нескольких месяцев или лет после этого столкновения".

Фальке с осторожностью говорит о том, можно ли отклонить астероид диаметром более чем 300 м с помощью этого метода. Но это важный вопрос. Считается, что астероид Чиксулуб, который стал причиной исчезновения динозавров около 60 миллионов лет назад, имел диаметр не менее чем 9,6 км.

"Если астероид будет больше 300 метров, остановить его будет труднее", — говорит Фальке. "Но хорошо то, что о таких больших объектах будет известно заранее, так что у нас будет время подготовиться".

Первый в мире эксперимент по отклонению астероида должен состояться в следующем году, когда аппарат NASA под названием DART, как ожидается, врежется в небольшой астероидный спутник Диморфос, который вращается вокруг более крупного астероида Дидимос. Цель миссии состоит в том, чтобы изменить орбиту астероида Дидимос, который имеет ширину 160 м, с помощью космического корабля весом 600 кг.