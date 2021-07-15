В Великобритании нашли пещеру изгнанного короля, которой 1200 лет

Жилое помещение находится в пещере Anchor Church и теперь считается одним из старейших в Великобритании.

Пещерный дом был определен как один из старейших неповрежденных жилых помещений из когда-либо найденных в Великобритании, и он когда-то, как полагают археологи, был домом для изгнанного англосаксонского короля, сообщает The Guardian

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В 18 веке пещера Anchor Church на юге Дербишира использовалась местными дворянами как место для вечеринок, и до сих пор считалось, что так было всегда.

Но археологи теперь полагают, что пещерному дому 1200 лет, и, вероятно, в нем жил Эардвульф, который был свергнутым королем Нортумбрии в 806 году и умер в 830 году.

Королевство Нортумбрия — одно из семи королевств англосаксонской гептархии, которое возникло на севере Британии. Нортумбрия — это англосаксонское государство, образовавшееся в результате объединения в 655 году Берниции и Дейры. После объединения оно просуществовало вплоть до 867 года, когда было захвачено викингами.

Эдмунд Саймонс, главный исследователь проекта, вырос в районе, окруженном домами-пещерами. "Их очень сложно изучать и определить их возраст, и я был очарован ими всю свою жизнь", — говорит он.

Саймонс сейчас возглавляет команду археологов из Королевского сельскохозяйственного университета и компании Wessex Archeology.

Обычно Саймонс работает за границей, но из-за невозможности путешествовать он решил "создать проект, чтобы понять, что из себя представляют эти пещеры". В рамках проекта ученого особенно заинтересовала пещера Anchor Church, где "все устроено так, как этого не может быть в данных условиях", говорит Саймонс.

Фото: The Guardian

Пещерный дом был отнесен к природным пещерам, и его увеличили в размерах в 18 веке. "Но этого не может быть", — говорит Саймонс. "Это не пещера естественного происхождения, я не могу представить себе природный процесс, который создает стены, двери и окна, не говоря уже о столбах". Все в пещере, например, узкие окна, указывало на саксонскую архитектуру.

Одна местная легенда связывает это место со Святым Гардульфом, до этого королем Эардвульфом, и Саймонс считает, что это правда. Он убежден, что Эардвульф жил там как отшельник, в пещерах, которые обустроили, чтобы его поселить.

"Слово "отшельник" может вызывать в воображении образы оборванного бородатого старика, который живет в одиночестве. На самом деле возможно него были бы ученики, живущие с ним, и он был бы почитаем как святой, возможно, даже при жизни", — говорит Саймонс.

По словам Саймонса, это открытие делает этот пещерный дом "вероятно самым старым сохранившимся жилым пощением в Великобритании". "У нас есть церкви того времени, но у нас не было нигде сохранившихся мест, где люди спали, ели и тому подобное. А теперь есть".

Фото: wikipedia

Саймонс говорит, что пещерные жилища часто игнорировались историками, но они "могут быть единственными неповрежденными жилыми постройками, уцелевшими с саксонского периода. На данный момент в рамках этого проекта было выявлено более 20 других мест в Уэст-Мидлендсе, которые могут датироваться еще пятым веком".

Ученый считает, что пещеры были изменены в 18 веке, когда было согласно историческим записям, сэр Роберт Бёрдетт "приспособил их, чтобы он и его друзья могли обедать в прохладных и романтических помещениях".