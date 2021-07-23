Сердце Красной планеты. Ученые впервые создали подробную карту внутреннего строения Марса
Посадочный аппарат Mars InSight впервые использовал сейсмические данные, чтобы сформировать картину коры, мантии и ядра Красной планеты.
Аппарат Mars InSight, основная цель которого состоит в изучении внутреннего строения и состава Марса, наконец предоставил ученым исчерпывающую информацию о внутренней структуре планеты, сообщает Sciencealert
Посадочный аппарат Mars InSight зарегистрировал около 733 марсотрясений и использовал информацию о 35 из них, чтобы составить картину коры, мантии и ядра Марса. Это первый раз, когда сейсмические данные использовались для исследования недр планеты, отличной от Земли, и это важный шаг к пониманию эволюции каменистых планет в Солнечной системе.
С помощью марсотрясений удалось выяснить толщину и структуру коры и мантии, а также увидеть удивительно большое жидкое ядро с низкой плотностью.
"Такое исследование выпадает раз в жизни", — говорит планетарный сейсмолог Саймон Штелер из Федерального института технологий в Швейцарии.
"Ученым потребовались сотни лет, чтобы измерить ядро Земли. После миссий "Аполлон" им потребовалось 40 лет, чтобы измерить ядро Луны. InSight потребовалось всего два года, чтобы измерить ядро Марса".
Сейсмические волны распространяются по планете, проходят сквозь определенные объекты и отражаются от них, что позволяет сейсмологам наносить на карту внутреннее строение планеты.
До недавнего времени Марс не считался особенно геологически активным. У него нет тектонических плит, а есть один раздельный слой коры. Хотя есть древние вулканические регионы, новой вулканической активности не наблюдалось. У него также нет глобального магнитного поля.
Однако недавние наблюдения показали, что Красная планета не совсем мертва. Были обнаружены намёки на вулканическую активность. А в апреле 2019 года аппарат Mars InSight зафиксировал первые марсотрясения.
С тех пор ученые внесли в каталог более 700 марсотрясений, около 35 из которых были достаточно сильными для того, чтобы составить карту внутреннего строения Марса.
"Прямые сейсмические волны от землетрясения немного похожи на звук наших голосов в горах: они производят эхо", — говорит планетный сейсмолог Филипп Логнонне из Парижского университета во Франции.
"И именно это эхо, отраженное от ядра, или от границы кора-мантия, или даже на поверхности Марса, мы искали в сигналах, благодаря их сходству с прямыми волнами".
Благодаря полученным данным, ученые узнали, что толщина марсианской коры в среднем составляет от 24 до 72 километров и она состоит как минимум из двух слоев.
Как выяснили исследователи, самый верхний слой неожиданно пористый, а кора в месте приземления аппарата неожиданно тонкая. Это может говорить о наличии большого количества радиоактивных элементов в коре.
Что касается мантии, то ученые узнали, что она состоит из единственного слоя горных пород с твердой литосферой, размером от 400 до 600 километров. Как и кора, мантия Марса, вероятно, также обогащена радиоактивными элементами.
"Сейсмические данные подтвердили, что Марс предположительно когда-то был полностью расплавлен, прежде чем разделиться на кору, мантию и ядро, которые мы видим сегодня, но они отличаются от земных", — говорит геофизик Амир Хан из Федерального института технологий в Швейцарии.
"Толстая литосфера хорошо согласуется с моделью Марса как "планеты с одной плитой".
Также исследователи обнаружили, что мантия Марса, вероятно, имеет только один слой, в отличие от двух слоев мантии Земли.
Что касается ядра Марса, то оно оказалось намного больше, чем думали ученые раньше, с радиусом около 1830 километров. Это более половины планетарного радиуса в 3390 километров и на 200 километров больше, чем предполагалось ранее.
Ученые также предполагают, что ядро жидкое, хотя больший размер указывает на более низкую плотность, чем считалось ранее. Это означает, что ядро, вероятно, содержит более легкие элементы, такие как сера, кислород, углерод и водород, в дополнение к железу и никелю.
"Миссия InSight предоставила уникальную возможность получить эти данные", — говорит сейсмолог и геолог Доменико Джардини из Федерального института технологий в Швейцарии.
"Но мы далеки от завершения анализа всех данных — Марс по-прежнему имеет много загадок, в первую очередь, хотелось бы узнать образовался ли он в то же время и из того же материала, что и наша Земля".