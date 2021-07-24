NASA показало, как Луна отбросила тень на Землю во время затмения (видео)

Ученые поделились уникальными снимками с расстояния в миллион километров от Земли.

Летом жители некоторых районов Гренландии, России и Канады могли наблюдать за тем, как день превращается в ночь. В небе Луна закрыла солнечный свет, отбрасывая свою тень на планету. Космическое агентство NASA недавно опубликовало необычные изображения этого солнечного затмения, передает NASA.

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Солнечное затмение произошло 10 июня, но только сейчас NASA были опубликованы снимки того, как Луна отбросила тень на Землю. На планете Луна выглядела так, словно была окружена огненным кольцом.

В своем видео NASA объясняет природу этого явления, а также как Луна, движущаяся между Солнцем и Землей, отбрасывает тень на поверхность планеты.

Космическое агентство запечатлело затмение с помощью полихроматической камеры для съемки Земли (EPIC) и телескопа. Инструмент находится на борту спутника космической климатической обсерватории NOAA (DSCOVR), а это значит, что фотографии были сделаны с расстояния в миллион километров от Земли.

"Съемка освещенной солнцем половины Земли с расстояния в четыре раза дальше орбиты Луны никогда не перестанет преподносить сюрпризы, например, иногда Луна отбрасывает тень на Землю", – говорит научный сотрудник проекта NASA DSCOVR Адам Сабо.