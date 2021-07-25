Информационный парадокс и мультивселенная. Теории Стивена Хокинга, которые еще предстоит доказать

Многие теории знаменитого физика нашли свое подтверждение в реальности, но остаются вещи, которые стоит еще подтвердить или опровергнуть.

Стивен Хокинг, который умер в 2018 году был знаменитым английским физиком, космологом, астрофизиком и писателем. Автор ряда научных трудов, в том числе совместной с Роджером Пенроузом работы по теоремам о гравитационной сингулярности в рамках общей теории относительности и теоретическому предсказанию выделения чёрными дырами излучения, часто именуемого излучением Хокинга. Хокинг первым изложил космологическую теорию, в которой были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики, сообщает Livescience

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Среди работ Хокинга остается немало теорий и предположений, которые научному сообществу еще предстоит либо подтвердить, либо опровергнуть, как невозможные. Далее некоторые из таких предположений Стивена Хокинга.

Информационный парадокс

Существование излучения Хокинга создает серьезную проблему для теоретиков. Кажется, это единственный физический процесс, который удаляет информацию из Вселенной. Основные свойства вещества, из которого образовалась черная дыра, кажутся утерянными навсегда, выходящее излучение ничего не говорит нам о них. Это так называемый информационный парадокс, который ученые пытались решить десятилетиями. Собственный взгляд Хокинга на эту тайну, опубликованный в 2016 году, заключается в том, что информация на самом деле не потеряна. Она хранится в облаке частиц с нулевой энергией, окружающем черную дыру, которую Хокинг назвал "мягкими волосами". Но теорема Хокинга о волосатой черной дыре — лишь одна из нескольких выдвинутых гипотез, и на сегодняшний день никто не знает истинного ответа.

Первоначальные черные дыры

Черные дыры создаются в результате гравитационного сжатия уже существующей материи, такой как звезды. Но также возможно, что некоторые из них были созданы спонтанно в очень ранней Вселенной, вскоре после Большого взрыва. Хокинг был первым, кто глубоко исследовал теорию, лежащую в основе таких первоначальных черных дыр. Он предполагал, что такие черные дыры могут иметь практически любую массу, от очень маленькой до очень большой — хотя действительно крошечные из них к настоящему времени "испарились" в ничто из-за излучения Хокинга. Одна интригующая возможность, рассмотренная Хокингом, заключается в том, что первоначальные черные дыры могут составлять загадочную темную материю, которая, по мнению астрономов, пронизывает Вселенную. Однако, текущие данные наблюдений указывают на то, что это маловероятно. В любом случае, в настоящее время у нас нет возможности обнаружить первоначальные черные дыры или доказать, составляют ли они темную материю.

Мультивселенная

Одной из тем, над которой Хокинг работал до конца своей жизни, была теория мультивселенной — идея о том, что наша Вселенная, начавшаяся в результате Большого взрыва, является лишь одной из бесконечного числа сосуществующих вселенных. В своей последней статье 2018 года Хокинг попытался, по его собственным словам, "приручить мультивселенную". Он предложил новую математическую основу, которая, не отказываясь от мультивселенной в целом, сделала ее конечной, а не бесконечной. Но, как и в случае с любыми теориями о параллельных вселенных, мы понятия не имеем, верны ли его идеи. И вряд ли в ближайшее время ученые смогут проверить его теорию.

Гипотеза о защищённости хронологии

Как ни удивительно это звучит, законы физики — в том смысле, в каком мы их понимаем сегодня — не запрещают путешествия во времени. Решения уравнений общей теории относительности Эйнштейна включают в себя "замкнутые временные кривые", которые позволят вам вернуться в собственное прошлое. Хокинга это беспокоило, потому что он чувствовал, что путешествие назад во времени порождает логические парадоксы, которые просто невозможны. Поэтому он предположил, что некий неизвестный в настоящее время закон физики предотвращает возникновение замкнутых временных кривых – это его так называемая "гипотеза о защищённости хронологии". Но мы действительно не знаем, возможно ли путешествие во времени или нет.

Нет никакого создателя

Один из вопросов, который чаще всего задают космологам: "что происходило до Большого взрыва?" По мнению Хокинга, этот вопрос не имеет смысла. Фактически само время, а также Вселенная и все, что в ней, началось с Большого взрыва. "Для меня это означает, что никакого создателя нет", — говорил Хокинг, — "потому что у создателя нет времени появиться". Многие люди не согласятся с этим мнением, но Хокинг выражал его неоднократно на протяжении всей своей жизни.

Пророчества Судного Дня

В последние годы своей жизни Хокинг сделал серию мрачных пророчеств относительно будущего человечества, к которым он, возможно, относился серьезно, а может быть и нет. Среди таких предположений было то, что неуловимый бозон Хиггса, или "частица Бога", может вызвать вакуумный пузырь, который поглотит Вселенную. Также Хокинг говорил о скором инопланетном вторжении и о захвате планеты искусственным интеллектом.

Фокус уже писал о самых странных теориях Стивена Хокинга, которые оказались верными. Некоторые теории Хокинга произвели настоящую революцию в нашем понимании Вселенной, и они имеют реальные доказательства.