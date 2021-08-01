Пережившие динозавров: ученые выяснили, почему птицы уцелели во время массово вымирания

Экспертам удалось это сделать с помощью останков ихтиорниса. Его почти полностью сохранившийся череп позволил специалистам сравнить древнюю птицу с ныне живущими.

Исследование недавно обнаруженных ископаемых птиц, проведенное Техасским университетом в Остине, показало, что уникальная форма мозга может быть причиной того, что предки ныне живущих птиц пережили массовое вымирание, унесшее жизни всех других известных динозавров, пишет Phys.org.

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"У живых птиц мозг сложнее, чем у любых известных животных, кроме млекопитающих. Эта новая окаменелость, наконец, позволяет нам проверить идею о том, что мозг сыграл важную роль в их выживании", — рассказал ведущий автор исследования Кристофер Торрес, из Университета Огайо.

Возраст окаменелости составляет около 70 миллионов лет, и у нее почти полностью целый череп, редкое явление, которое позволило ученым сравнить древнюю птицу с ныне живущими.

[ + – ] Прозрачная 3D-модель черепа и мозга ископаемой птицы.

Окаменелость представляет собой новый экземпляр птицы под названием ихтиорнис (лат. Ichthyornis), которая вымерла одновременно с другими нептичьими динозаврами и обитала на территории современного Канзаса в конце мелового периода. Ихтиорнис сочетает в себе черты птичьих и нептичьих динозавров, включая челюсти, полные зубов, но с клювом.

Неповрежденный череп позволил Торрес и его сотрудникам поближе рассмотреть мозг. С помощью данных компьютерной томографии исследователи использовали череп ихтиорниса как слепок для создания трехмерной копии его мозга, называемой эндокраном. Они сравнили этот эндокран с теми, которые были созданы для живых птиц и более отдаленных родственников динозавров.

Эксперты пришли к выводу, что накануне катастрофы мозг птиц принял свою современную форму. Тогда же произошло расширение функций их зрительной системы. Исследователи считают, что это стало решающим фактором, благодаря которому птицы пережили остальных представителей группы динозавров.