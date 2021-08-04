На следующей неделе Венера примет сразу двух гостей с Земли

На следующей неделе два космических зонда совершат облеты Венеры с разницей в 30 часов на пути к центру Солнечной системы.

9 августа пролетит около Венеры космический аппарат Solar Orbiter, а 10 августа — орбитальный аппарат BepiColombo Mercury. Первый предназначен для исследования Солнца и разработан Европейским космическим агентством (ЕКА), второй летит, чтобы исследовать Меркурий, и он также разработан ЕКА, совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Во время облетов два космических аппарата будут собирать данные о магнитной и плазменной среде Венеры. Оба аппарата должны совершить облеты Венеры прежде, чем продолжить свой путь к основным целям, сообщает New Atlas

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Отправка космического корабля к Меркурию и Венере требует столько же энергии, если не больше, как и полет на Марс и дальше. Это связано с тем, что если путешествие во внешнюю Солнечную систему требует набора скорости, то полет во внутреннюю Солнечную систему требует снижения скорости. Это означает, что космический корабль, приближающийся к Солнцу, должен либо использовать огромные ракеты, либо найти другой способ торможения.

С 1970-х годов мировые космические агентства все время усовершенствуют гравитационные маневры для изменения скорости космических аппаратов без использования ракет. Первые гравитационные маневры использовались во время миссии Pioneer 11, когда космический аппарат использовал гравитационное притяжение Юпитера, чтобы облететь Сатурн.

Во внутренней Солнечной системе эти гравитационные маневры немного сложнее. Часто требуется нескольких пролетов над одной планетой, чтобы достичь нужного пункта назначения. Космический аппарат Solar Orbiter должен облететь Венеру, чтобы выйти из плоскости эклиптики, а потом сделать первые изображения полюсов Солнца. Аппарату BepiColombo облет Венеры нужен, чтобы потом выполнить еще шесть облетов Меркурия и выйти на стабильную орбиту вокруг планеты.

[ + – ] Solar Orbiter Фото: ESA

Solar Orbiter первым достигнет Венеры 9 августа, пролетев на расстоянии 7995 км от планеты. Через 30 часов второй планеты от Солнца достигнет аппарат BepiColombo, который пролетит 10 августа на расстоянии 550 км от Венеры.

[ + – ] BepiColombo Фото: ESA

По данным ЕКА, невозможно будет получить изображения пролета с высоким разрешением, потому что Solar Orbiter смотрит не в ту сторону, чтобы его солнечные панели были направлены на Солнце, в то время как у BepiColombo, который состоит из двух пристыкованных зондов, есть основная камера, но она скрыта под транспортным модулем аппарата. Однако BepiColombo отправит на Землю черно-белые изображения с низким разрешением, сделанные двумя камерами наблюдения.

Во время облетов два космических аппарата будут собирать данные о магнитной и плазменной среде Венеры, также за ними будет наблюдать японский космический аппарат Akatsuki, который уже находится на орбите планеты. Эти данные будут использованы при планировании миссии орбитального аппарата ЕКА EnVision, запуск которого запланирован на 2030-е годы.