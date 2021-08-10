30 000 км в ширину. Гигантские "сигары" могут быть причиной сильных вспышек на Солнце.

Ученым удалось разгадать еще одну тайну нашей звезды.

Возможно ученые нашли ответ на "конвективную загадку", которая мешает определить силу солнечных бурь, угрожающих Земле. В новом исследовании ученые представили новый взгляд на структуру Солнца, что может помочь в будущих прогнозах поведения нашей звезды, сообщает Forbes

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Пока Солнце находится в достаточно спокойной фазе своего 11-летнего цикла солнечной активности. Но не стоит забывать о том, что вспышки на Солнце и сопутствующие им выбросы корональной массы могут представлять опасность для Земли. И если выбросы корональной массы слишком сильные, они могут достигать нашей планеты и приводят к сбою в работе спутников и отключению наземных линий электропередач.

Конвективная зона

В исследовании ученые представили новый взгляд на структуру Солнца, что может улучшить прогнозирование поведения нашей звезды. "Конвективная зона" Солнца, где формируются легкие протоны, является важной частью звезды с точки зрения солнечной энергии не в последнюю очередь из-за ее огромных размеров. Примерно 30 процентов диаметра Солнца занимает плазма или очень горячий газ.

[ + – ] Выброс корональной массы по сравнению с размером Земли Фото: Forbes

Солнечные "сигары"

Современная теория говорит о том, что гигантские круглые конвекционные ячейки переносят поток частиц внутри Солнца. Но ученые из Сиднейского университета говорят в своем исследовании, что вместо этого поток разбивается на сигароподобные столбы, ширина которых составляет примерно 30 000 км. Ученые говорят, что эти "сигары" возникают из-за сильной силы вращения Солнца, хотя ранние исследования предполагали, что оно намного слабее.

Теперь необходимы дальнейшие исследования, но одним из главных направлений будет изучение вращения Солнца, как основного фактора в появлении солнечных вспышек и корональных выбросов массы, говорят ученые.

"Известно, что сильное вращение полностью меняет свойства магнитных генераторов, одним из которых является Солнце", — говорит Джеффри Вэсил из Сиднейского университета. "Мы недостаточно знаем о внутреннем строении Солнца, но нам нужно владеть этой информацией, если мы хотим прогнозировать и понимать солнечную погоду, которая напрямую влияет на Землю".

По словам ученых, Солнце может настолько быстро вращаться, что его вращение сдерживает более крупные потоки частиц внутри, что создает совсем другую схему конвекции внутри звезды, чем предсказывали ранее.

"Правильные расчеты скорости вращения могут значительно улучшить наши знания об электромагнитном поведении Солнца", — говорит Вэсил.

Дополнительное изучение Солнца уже ведется. Два космических аппарата Parker Solar Probe и Solar Orbiter делают близкие облеты Солнца, чтобы составить в высоком разрешении карту поверхности нашей звезды.

[ + – ] Крупное "извержение" на Солнце Фото: Forbes

Пятна на Солнце

Джеффри Вэсил указал на один из аспектов новых исследований, которому нужно уделить больше внимания – это динамика солнечных пятен. Это область закрученных магнитных линий на Солнце, которые могут вызывать вспышки и корональные выбросы массы.

"Мы не знаем, как образуются солнечные пятна. Мы также не можем сказать, какие из этих солнечных пятен вызывают наибольшие извержения", — говорит Вэсил.

Ученые надеются расширить текущее исследование с помощью гелиосейсмологии, зондирования внутренней части Солнца. Также исследователи говорят, что нужно отправить спутники за пределы плоскости Солнечной системы, где вращаются планеты – плоскости эклиптики. Ученые говорят, что новые точки наблюдения за Солнцем, которые предоставили бы спутники, могли бы пролить еще больше света на то, как устроена и "чем живет" наша звезда.