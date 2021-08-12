Марсоход Curiosity исследовал кратер Гейла 8 лет, и может оказаться, что напрасно

Из всех пород, которые посетил марсоход Curiosity часть тех, которые однозначно являются озерными составляет лишь около 1%.

Марсоход NASA Curiosity изучает кратер Гейл уже более 8 лет, и хотя ранние наблюдения показали, что когда-то весь кратер мог быть заполнен водой, новое исследование предполагает, что вместо этого в нем была лишь группа прудов, пишет New Scientist.

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Предыдущие анализы данных, полученных с помощью Curiosity, в основном опирались на показатель, называемый химическим индексом изменения для определения того, как породы выветривались с течением времени.

Ученый Джозеф Михальски из Университета Гонконга и его коллеги предположили, что так как эта система измерения была создана для применения на Земле, она может оказаться недействительной в экстремальном марсианском климате. Вместо этого, они проанализировали концентрацию различных соединений, которые со временем будут изменяться под воздействием различных типов выветривания.

Они обнаружили, что некоторые слои породы, которые исследовал Curiosity, в самом деле взаимодействовали в своем прошлом с водой, но их большая часть никогда не контактировала с жидкостью.

Как отмечает Михальски, на протяжении сотен метров пластов кажется, что единственные слои, которые явно являются озерными, это нижние несколько метров.

"Из всех пород, которые посетил марсоход часть тех, которые однозначно являются озерными составляет около 1%", — добавил ученый.

Эти породы находились в основном в самых нижних отложениях в кратере. Это говорит о том, что озеро было не таким глубоким и обширным, как считали эксперты ранее.

"На дне кратера Гейла была сеть небольших озер, однако их стоит назвать, скорее, неглубокими прудами", — подчеркнул Михальски.

Породы, которые не сформировались в воде, оказались вулканическими, поэтому они могли образоваться из пепла от извержений вулканов после того, как вода в кратере Гейла высохла.

Наблюдения, сделанные в ходе других марсианских миссий, наводят на мысль о том, что эти отложения были отложены ветром, а не водой, так что это может решить проблему несоответствия.