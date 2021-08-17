Жизнь и смерть идут рука об руку. Солнечная система родилась на железных "костях" умерших звезд

Ученые считают, что взрывы сверхновых засеяли космос семенами планет.

Ученые считают, что взрывы сверхновых могли создать условия, необходимые для построения Солнечной системы. Об этом сообщает Space.com.

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Астрономы исследовали близлежащую область звездообразования в поисках элементов, которые необходимы для образования планет. Ученые использовали крошечные подсказки одного из первых твердых материалов, который образовался из облаков пыли, окружающих новорожденное Солнце. Из этого материала впоследствии были построены планеты.

Таким ключевым ингредиентом является алюминий-26 – элемент созданный внутри звезд, его срок службы достаточно короткий, примерно 100 тыс. лет. Поскольку на формирование первых планет потребовалось около миллиарда лет, присутствие этого элемента указывает на то, что его источник должен быть поблизости.

Анализируя процессы в области звездообразования Змееносец, ученые выяснили, что наиболее вероятным источником алюминия-26 для Солнечной системы является серия ближайших сверхновых.

"Змееносец предоставляет нам реальный пример того, как все могло происходить на самом деле", – говорит ведущий автор исследования из Института Флэтайрон Джон Форбс. Его исследование уже было опубликовано в журнале Nature.

Исследователи нашли алюминий-26, сосредоточившись на включениях, богатых кальцием и алюминием (CAI). Это зерна субмиллиметрового размера, обнаруживаемые в метеоритах.

По словам ученых, планеты образуются, когда материал, оставшийся от рождения звезды, начинает собираться в сгустки.

Алюминий-26 – один из немногих металлов, производимых в огненных сердцах массивных звезд. Когда звезда становится сверхновой и взрывается, ее содержимое разлетается в соседние галактики. Теоретически одна из таких сверхновых может быть источником всего алюминия в Солнечной системе. Однако, по словам Форбса, лишь один взрыв не может объяснить весь объем алюминия в Солнечной системе.

"Звезды определенной массы, которые становятся сверхновыми, производят достаточно алюминия-26, но из-за его быстрого распада сверхновая должна была произойти совсем недавно и иметь правильный диапазон масс. Это возможно, но маловероятно", – отмечает ведущий автор исследования.

Змееносец – типичная область звездообразования, расположенная недалеко от Солнечной системы. По соседству с ним находится скопление, богатое массивными звездами. Гигантские звезды недолговечны в сравнении с Солнцем: звезда в 8 раз массивнее нашей, проживет всего 40 млн лет, а Солнце – 10 млрд лет. Такая взрывоопасность делает массивные звезды плохими соседями, поскольку они могут нагревать газ регионах звездообразования, разрушая ядра и диски планет.

Но гигантские звезды искупают свою вину, взрываясь они предоставляют готовый запас алюминия-26, помогая планетам формироваться.

Изучая Змееносец и соседние с ним массивные звезды, Форбс и его коллеги нашли нужные ответы. Ученые считают, что диски новорожденных звезд у Змееносца, скорее всего, будет богаты алюминием-26 от их умирающих соседей.

Поскольку Змееносец – типичная область звездообразования, это говорит о том, что большинство звезда, включая Солнце, получают алиминий-26 от своих соседей еще до своего рождения. Далее эти звезды вспыхивают, передавая элемент будущим планетам.