Криптовалюта – вред или польза для экологии

В последнее время все более широкое распространение получает криптовалюта. Что о ней важно знать.

Обвинения в адрес майнинга о том, что он наносит вред окружающей среде, реже звучать не стали. Для добычи криптовалюты требуется огромный объем ресурсов электричества. Расход в данном случае запросто сравнится с потреблением энергии целыми странами. Сеть может потреблять такое количество ресурсов, которое составляет годовой расход электроэнергии Нидерландов или Казахстана. В Китае, где сосредоточена ферма майнинга, в основном энергию получают на станциях, работающих на угле. Эксперты уверены в том, что добыча биткоинов наносит серьезнейший урон природе. Именно поэтому данная тема заслуживает особого внимания.

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Так ли прибыльно добывать криптовалюту, если траты на оплату энергии больше по сравнению с заработком? Многие добытчики переезжают в США, Канаду, Россию и страны Скандинавии, где холодный климат дает возможность понизить себестоимость ВТН. Вот так желание больше заработать привело к поиску иных методов решения проблемы, возникновению "зеленого" майнинга. Более подробную информацию об этом вы можете узнать на сайте https://cryptex.net/blog/. Здесь вы найдете немало интересных статей и на другую тему.

Виды "зеленой" добычи криптовалют

В основе принципов экологического майнинга лежит использование ресурсов, которые могут возобновляться. Сюда можно отнести применение энергии ветра, солнца, воды. При добыче биткоина гарантированно выделяется избыточное тепло, что может нести вред природе. Опасение ученых, что майнинг может повлиять на повышение температуры Земли на 2 градуса, вполне оправданные.

Чтобы снизить разрушающее влияние майнинга на экосистему планеты, можно и нужно использовать альтернативные источники электроэнергии: ветряки, солнечные панели, гидроэлектростанции, геотермальные электростанции. Майнеры перебираются в регионы, где доступны экологические способы добычи электричества. Благодаря майнингу в провинции Сычуань, где добывается половина от мировой добычи криптовалюты, получила развитие гидроэнергетика. Теперь гидромайнинг выделен как отдельный способ добычи монет.

Мировой опыт

Канада . В провинции Квебек годовая температура в среднем равна 5 градусам Цельсия. Конечно, цена и расходы на отопление и подогрев воды достаточно высокие. Экспериментально компания Heatmine к теплице, в которой растят клубнику, подключили ASIC-ферму. В итоге расходы на отопление теплицы снизились почти на 90%. Теперь в планах компании разработка проекта отопления домов посредством полученного тепла от ASIC-ферм.

Также в Канаде используют излишки тепла, нагревая воду для разведения рыбы. А в городе-призраке Ocean Falls майнеры создали эко-френдли центр. Они добывают монеты с помощью гидроэнергии.

Исландия . Известнейшая майнинг-ферма применяет геотермальные ресурсы. В 2018 году растущая численность майнеров чуть не привела страну к энергетическому коллапсу. Майнеры расходовали энергии больше, чем жители государства. В данном случае разработали систему расходования электроэнергии с применением искусственного интеллекта.

Тот же 2017 год стал началом экспериментальной добычи биткоинов из других источников энергии. В маленьком городке Казуно электричество вырабатывают гидроэлектростанция, ветряки и геотермальная станция. Здесь майнинг-ферма функционирует на чистой "зеленой" энергии.

Китай . Стимулирует создание и продвижение проектов по экологической добыче электроэнергии. Провинция Сычуань, которая негласно считается биткоин-столицей Китая, получает электричество за счет ливней, благодаря чему можно получить почти сотню гигаватт энергии.

Великобритания . EcoHashes – проект добычи биткоинов, работающий над тем, чтобы весь майнинг стал экономичным, доходным и экологичным. Для этого в проекте задействованы способы добычи энергии с помощью ветра, солнца и воды. Новейшие системы для майнинга в сочетании с этими способами дают отличные результаты.

С таким подходом многих стран мира к добыче электричества "зеленый" майнинг имеет большие шансы приносить огромную пользу. С развитием технологий появляется все больше способов получать прибыль.

Если вы тоже хотите попробовать свои силы в майнинге, вам стоит для начала получить максимальные знания в данной сфере. Для этого существует немало хороших источников, предоставляющих актуальные материалы, которые помогут развиваться в нужном направлении. В данном деле не стоит спешить. Нужно продумать каждый свой шаг. Только в данном случае можно будет получить прибыль. Так что лучше потратьте лишнее время на погружение в тему, изучение всех тонкостей заработка, чтобы быть лучше подготовленным. В обратном случае можно потерять свои финансы, а не приумножить их. И обязательно следите за новостями в данной сфере, чтобы ничего не пропустить.