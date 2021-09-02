Астрономы обнаружили на расстоянии 450 световых лет молодую звезду с секретом
По словам ученых открытие представляет новый взгляд на понимание того, как формировалась наша Солнечная система.
Исследователи приблизились к пониманию того, каким было наше Солнце в начале своего формирования. Ответ на это вопрос также предоставит больше знаний о том, как формировалась наша Солнечная система и планеты в ней. В новом исследовании Кэтрин Эспайлат и ее коллеги из Бостонского университета предлагают новый взгляд на процесс формирования нашей звезды, обнаружив пятно уникальной формы на молодой звезде, сообщает Scitechdaily
По словам Эспайлат, когда формируется звезда, она поглощает частицы пыли и газа, которые находятся вокруг нее в протопланетном диске.
Протопланетные диски находятся внутри молекулярных облаков, в которых образуются новые звезды. Существует предположение, что протопланетные диски и звезды связаны магнитным полем, а частицы следуют за полем к звезде. Когда частицы сталкиваются с поверхностью растущей звезды, в центре процесса аккреции образуются чрезвычайно горячие и плотные точки. Теперь новые данные подтверждают эти предположения.
Звезда GM Aur
Ученые изучили молодую звезду GM Aur, расположенную на расстоянии 450 миллионов световых лет от нас молекулярном облаке Тельца, расположенном в созвездиях Тельца и Возничего. По словам Эспайлат, пока невозможно получить прямое изображение поверхности этой звезды, но можно получить другие виды изображений, так как разные части поверхности звезды излучают свет с разными длинами волн. Исследователи получили снимки в рентгеновском, ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом свете используя космические телескопы Хаббла и TESS, а также данные других обсерваторий.
Горячая точка странной формы
Они обнаружили, что сама горячая точка на звезде не является однородной, и внутри нее есть область, которая даже горячее, чем остальная ее часть. По словам ученых горячая точка имеет не совсем круглую форму, она имеет форму банта.
"Эти горячие точки — это следы, созданные магнитным полем. Когда-то на Солнце также были такие горячие точки, в областях, где оно поглощало частицы окружающего протопланетного диска из газа и пыли", — утверждает Эспайлат.
Протопланетные диски исчезают, оставляя после себя звезды, планеты и другие объекты, составляющие звездную систему, говорит Эспайлат. По ее словам, изучение молодых звезд, которые похожи на наше Солнце, является ключом к пониманию рождения Земли и других планет Солнечной системы.
Протопланетные диски
Протопланетный диск — это вращающийся околозвездный диск из плотного газа и пыли, окружающий недавно образовавшуюся молодую звезду. Протопланетный диск также можно рассматривать как аккреционный диск для самой звезды, потому что газы или другое вещество могут попадать с внутреннего края диска на поверхность звезды. Этот процесс не следует путать с процессом аккреции, который создает сами планеты. В июле 2018 года было опубликовано первое подтвержденное изображение такого диска, содержащего зарождающуюся экзопланету, названную PDS 70b.