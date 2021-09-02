Астрономы обнаружили на расстоянии 450 световых лет молодую звезду с секретом

По словам ученых открытие представляет новый взгляд на понимание того, как формировалась наша Солнечная система.

Исследователи приблизились к пониманию того, каким было наше Солнце в начале своего формирования. Ответ на это вопрос также предоставит больше знаний о том, как формировалась наша Солнечная система и планеты в ней. В новом исследовании Кэтрин Эспайлат и ее коллеги из Бостонского университета предлагают новый взгляд на процесс формирования нашей звезды, обнаружив пятно уникальной формы на молодой звезде, сообщает Scitechdaily

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По словам Эспайлат, когда формируется звезда, она поглощает частицы пыли и газа, которые находятся вокруг нее в протопланетном диске.

Протопланетные диски находятся внутри молекулярных облаков, в которых образуются новые звезды. Существует предположение, что протопланетные диски и звезды связаны магнитным полем, а частицы следуют за полем к звезде. Когда частицы сталкиваются с поверхностью растущей звезды, в центре процесса аккреции образуются чрезвычайно горячие и плотные точки. Теперь новые данные подтверждают эти предположения.

Звезда GM Aur

Ученые изучили молодую звезду GM Aur, расположенную на расстоянии 450 миллионов световых лет от нас молекулярном облаке Тельца, расположенном в созвездиях Тельца и Возничего. По словам Эспайлат, пока невозможно получить прямое изображение поверхности этой звезды, но можно получить другие виды изображений, так как разные части поверхности звезды излучают свет с разными длинами волн. Исследователи получили снимки в рентгеновском, ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом свете используя космические телескопы Хаббла и TESS, а также данные других обсерваторий.

Горячая точка странной формы

Они обнаружили, что сама горячая точка на звезде не является однородной, и внутри нее есть область, которая даже горячее, чем остальная ее часть. По словам ученых горячая точка имеет не совсем круглую форму, она имеет форму банта.

"Эти горячие точки — это следы, созданные магнитным полем. Когда-то на Солнце также были такие горячие точки, в областях, где оно поглощало частицы окружающего протопланетного диска из газа и пыли", — утверждает Эспайлат.

Протопланетные диски исчезают, оставляя после себя звезды, планеты и другие объекты, составляющие звездную систему, говорит Эспайлат. По ее словам, изучение молодых звезд, которые похожи на наше Солнце, является ключом к пониманию рождения Земли и других планет Солнечной системы.

Протопланетные диски

Протопланетный диск — это вращающийся околозвездный диск из плотного газа и пыли, окружающий недавно образовавшуюся молодую звезду. Протопланетный диск также можно рассматривать как аккреционный диск для самой звезды, потому что газы или другое вещество могут попадать с внутреннего края диска на поверхность звезды. Этот процесс не следует путать с процессом аккреции, который создает сами планеты. В июле 2018 года было опубликовано первое подтвержденное изображение такого диска, содержащего зарождающуюся экзопланету, названную PDS 70b.